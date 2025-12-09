Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι για Λέο Περέιρα και Ολυμπιακό

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Βραζιλία, που αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του 30χρονου αμυντικού της Φλαμένγκο, Λέο Περέιρα.

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα από την «χώρα του καφέ», οι Πειραιώτες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον έμπειρο αμυντικό, του οποίου το συμβόλαιο με την Φλαμένγκο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Το κείμενο αναφέρει ότι για τον Λέο Περέιρα υπάρχει ενδιαφέρον και από τις Γαλατασαράι-Αλ Καντσία, όμως η Φλαμένγκο δεν δείχνει διάθεση να παραχωρήσει τον έμπειρο ποδοσφαιριστή.

Η κάτοχος του Copa Libertadores έχει ήδη απορρίψει προτάσεις από Πόρτο, Βαλένθια και Σεβίλλη, με το συμβόλαιο του Λέο Περέιρα να προβλέπει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 60 εκατ. ευρώ