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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Cosmote Sport 1 / Στάδιο «Απόστολος Νικολαΐδης»
14η αγωνιστική
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
2 1
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Βόλος ΝΠΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
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Διαιτητης
  • Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
  • VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοι
  • Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας)
  • Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)
Τεταρτος
  • Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)
Σκορερς
  • 5' Ντέσερς
  • 22' Μπακασέτας (πεν)
Κιτρινες καρτες
  • 45'+2' Λαφόν
  • 45'+4' Μπράουν
  • 67' Τσιριβέγια
Σκορερς
  • 45'+1' Κόμπα
Κιτρινες καρτες
  • 21' Τριανταφύλλου
  • 45'+2' Μακνί
  • 52' Κόμπα
  • 60' Χουάνπι
  • 87' Φορτούνα
  • 89' Ασεχνούν

Live: Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ

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