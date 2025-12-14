Live: Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Cosmote Sport 1 / Στάδιο «Απόστολος Νικολαΐδης»
14η αγωνιστική
14η αγωνιστική
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
2 1
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Διαιτητης
- Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
- VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοι
- Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας)
- Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)
Τεταρτος
- Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)
Σκορερς
- 5' Ντέσερς
- 22' Μπακασέτας (πεν)
Κιτρινες καρτες
- 45'+2' Λαφόν
- 45'+4' Μπράουν
- 67' Τσιριβέγια
Σκορερς
- 45'+1' Κόμπα
Κιτρινες καρτες
- 21' Τριανταφύλλου
- 45'+2' Μακνί
- 52' Κόμπα
- 60' Χουάνπι
- 87' Φορτούνα
- 89' Ασεχνούν