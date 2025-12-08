Η Μίλαν βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 20λεπτο και «έχασε» με τραυματισμό τον Λεάο, όμως με δύο γκολ του Πούλισικ στο φινάλε έκανε την τεράστια ανατροπή (2-3) και πήγε ξανά στην κορυφή μαζί με την Νάπολι.

Δεν πήγε καλά το ματς για την Μίλαν και αυτό φάνηκε από την αρχή. Στο 8’ ο Τομόρι ήταν απρόσεκτος, έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και δύο λεπτά μετά, ο Βλάσιτς έβαλε τέλος στο σερί επέμβάσεων του Μενιάν, νικώντας τον από την βούλα παρότι ο Γάλλος έπεσε σωστά. Το 1-0 έμεινε μέχρι το 17’ όταν ο σκόρερ έγινε δημιουργός, όταν έδωσε στον Ζαπάτα και εκείνος με διαγώνιο πολύ δυνατό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της Granata (2-0). Στο 24’ ο Ραμπιό με τηλεκατευθυνόμενο σουτ από τα 25 μέτρα έβαλε και πάλι στο «κόλπο» τους Rossoneri, οι οποίοι όμως δέχθηκαν πλήγμα στο 30’ αφού ο Λεάο αποχώρησε τραυματίας. Στο 45’ ο Ραμπιό με πλασέ στην κίνηση λίγο έλειψε να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι αλλά το 2-1 παρέμεινε.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι [ήταν στην εξέδρα μετά την κόκκινη που είδε με την Λάτσιο] μπήκε δυνατά για τη μεγάλη ανατροπή και την πέτυχε χάρη σε έναν και μόνο παίκτη. Στο 47’ ο Ενκουνκού δεν τα κατάφερε με τακουνάκι, στο 55’ χάθηκε διπλή ευκαιρία με Μπαρτεσάγκι και Ρίτσι και στο 66’ ο Πούλισικ μπήκε στο ματς. Ένα λεπτό μετά, ο Αμερικανός κατέβασε τη σέντρα του Σαλεμάκερς και πλάσαρε με το αριστερό και 10 λεπτά μετά, έπειτα από σέντρα του Ρίτσι αυτή τη φορά, πλάσαρε ξανά με το αριστερό για το 2-3 που διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε και έφερε ξανά τους Rossoneri στην κορυφη μαζί με την Νάπολι.