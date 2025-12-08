Έτοιμος για Τούμπα και Youth League ο ΠΑΟΚ - Χωρίς Ελευθεριάδη, Μύθου και Χατσίδη η αποστολή

Έτοιμος για την πρόκληση της Τούμπας είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται τη Λέγκια (9/12 17:30) στη ρεβάνς του τρίτου γύρου - Χωρίς Ελευθεριάδη, Μύθου και Χατσίδη η αποστολή

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει Λέγκια, έχοντας στο μυαλό του το καλό δεύτερο ημίχρονο της Πολωνίας αλλά και το κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο απέναντι στον Άρη την περασμένη Παρασκευή (2-1).

Μετά το 2-1 της Βαρσοβίας, ο ΠΑΟΚ ψάχνει νίκη με τουλάχιστον δύο τέρματα, ενώ σε περίπτωση 1-0, 2-1 κ.ο.κ. θα υπάρξει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι χωρίς παράταση.

Χωρίς τους Μύθου-Χατσίδη η αποστολή του Πέτρου Τσιαπακίδη, οι οποίοι θα βρεθούν στην Βουλγαρία μαζί με την ανδρική ομάδα, ενώ «εκτός» βρίσκεται και ο αρχηγός Βασίλης Ελευθεριάδης.

Την αποστολή του ΠΑΟΚ Κ19 αποτελούν οι:

«Μπελερής, Νικολαΐδης, Τσιότας, Τσίτσιλας, Κοσίδης, Αβράμπος, Μπαταούλας , Πολυκράτης, Βυρσωκινός, Γκιόκα, Παπαδόπουλος, Σνάουτσνερ, Τουρσουνίδης, Μπάλντε , Στύλος, Κρομμύδας, Αρετής, Τσιφούτης, Ντούνγκα, Μπέρδος».