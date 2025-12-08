Η ώρα της Τούμπας - Στη «μάχη» του Youth League ο ΠΑΟΚ με «κάλεσμα» Μιχαηλίδη (vid)

Η μεγάλη στιγμή είναι εδώ για τους Κυπελλούχους του Πέτρου Τσιαπακίδη, οι οποίοι θα δώσουν για πρώτη φορά αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην πολωνική Λέγκια.
Στον αυριανό (9/12 17:30) αγώνα ο ΠΑΟΚ θα ψάξει νίκη-ανατροπή και πρόκριση στους «32» του Youth League, έχοντας μάλιστα και τον κόσμο στο «πλευρό» του.
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης που έχει ανδρωθεί στις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες και αγωνίστηκε στην εν λόγω διοργάνωση το 2019 με την φανέλα του Δικεφάλου, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το «παρών» στην Τούμπα για μία ιστορική πρόκριση.
Αύριο τα παιδιά μας δίνουν ευρωπαϊκό αγώνα στην Τούμπα κι ο #TheLion #Michailidis έχει ένα μήνυμα για εσάς! #PAOKFamily #PAOKNextGen #UYL ⚫️⚪️— PAOK FC (@PAOK_FC) December 8, 2025
Κλείσε τη θέση σου για το Κ19 ΠΑΟΚ-Λέγκια εδώ 🔗 👇🏻https://t.co/JGXTCago5O
*Τιμή εισιτηρίου 1€ + 1€ κόστος διαχείρισης παρόχου pic.twitter.com/yzPHWENOMf