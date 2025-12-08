Η ώρα της Τούμπας - Στη «μάχη» του Youth League ο ΠΑΟΚ με «κάλεσμα» Μιχαηλίδη (vid)

Ώρα Τούμπας και Youth League για την Κ19 του ΠΑΟΚ, η οποία υποδέχεται τη Λέγκια (9/12 17:30), με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να καλεί τον κόσμο να στηρίξει τους Κυπελλούχους.

Η μεγάλη στιγμή είναι εδώ για τους Κυπελλούχους του Πέτρου Τσιαπακίδη, οι οποίοι θα δώσουν για πρώτη φορά αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην πολωνική Λέγκια.

Στον αυριανό (9/12 17:30) αγώνα ο ΠΑΟΚ θα ψάξει νίκη-ανατροπή και πρόκριση στους «32» του Youth League, έχοντας μάλιστα και τον κόσμο στο «πλευρό» του.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης που έχει ανδρωθεί στις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες και αγωνίστηκε στην εν λόγω διοργάνωση το 2019 με την φανέλα του Δικεφάλου, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το «παρών» στην Τούμπα για μία ιστορική πρόκριση.