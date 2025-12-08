Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: H Λοριάν σόκαρε την Λιόν

Η Λοριάν επικράτησε 1-0 της Λιόν, πραγματοποιώντας βήμα - παραμονής, ενώ παράλληλα κράτησε την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League μακριά από τις θέσεις της πρώτης τετράδας.

Η Λοριάν μπήκε δυνατά επιβάλλοντας από το ξεκίνημα το ρυθμό της. Η Λιόν πήγε το παιχνίδι στη δύναμη, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, αυτό όμως τη βοήθησε μέχρι ένα σημείο.

Οι γηπεδούχοι μετουσίωσαν την υπεροχή τους σε γκολ στο 39′, με τον Παζί να ανοίγει το σκορ, ενώ τρία λεπτά αργότερα απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, αφού ο Μέτλαντ Νάιλς αντίκρυσε δεύτερη κίτρινη κάρτα (η πρώτη στο 37′) και αποβλήθηκε.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λιόν προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Λοριάν την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Έγινε πιο σκληρή, κόβοντάς της τη φόρα. Οι «μπακαλιάροι» διαχειρίστηκαν σωστά τη ροή, φτάνοντας να κλειδώσουν τη νίκη.