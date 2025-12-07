Ακριβό μου συμβόλαιο, φθηνά τελειώματα…

Με 2.7 εκατ. ετήσια αμοιβή, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παίρνει… τίποτα από τον Τετέ στο σκοράρισμα με αποκορύφωμα το τετ-α-τετ 50 μέτρων που κράτησε ζωντανό το ματς στη Λάρισα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια επένδυση με την απόκτηση του Ματέους Τετέ το περασμένο καλοκαίρι, εντάσσοντας στον παίκτη του έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ο οποίος όμως αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες στο κομμάτι του σκοραρίσματος.

Φέτος μπορεί η εικόνα του να είναι ανοδική από την στιγμή που ανέλαβε την ομάδα ο Ράφα Μπενίτεθ, όμως με ένα συμβόλαιο της τάξεως των 2.7 εκατ. ευρώ ετησίως και με... μόνιμη θέση βασικού, οι «πράσινοι» σίγουρα περιμένουν πολύ περισσότερα από αυτόν εκτελεστικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τετέ έχει πετύχει μόλις 2 γκολ, ενώ οι χαμένες του ευκαιρίες σε κομβικά σημεία έχουν στοιχίσει στην ομάδα σε τρία διαφορετικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το αποκορύφωμα ήρθε σήμερα, όταν λίγο πριν το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ έφυγε... πίσω από το κέντρο σε τετ-α-τετ με τον Αναγνωστόπουλο, είχε και την επιλογή του Ντέσερς που ερχόταν προ κενής εστίας, όμως έκανε ένα κάκιστο τελείωμα και νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Είχαν προηγηθεί τα χαμένα τετ-α-τετ με Άρη στο 90’, όταν το σκορ ήταν στο 1-1, αλλά και με την Φέγενορντ, λίγο πριν οι Ολλανδοί ισοφαρίσουν σε 1-1.