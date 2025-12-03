H καλύτερη... πτέρυγα του πρωταθλήματος: Παλάσιος και Τσάπρας μετρούν 10 ασίστ σε 12 αγώνες!

Δύο παίκτες του Λεβαδειακού, που αγωνίζονται μάλιστα στην ίδια πτέρυγα σε άμυνα και επίθεση, βρίσκονται μαζί στην κορυφή των ασίστ στη Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα, ασχέτως των τελικών αποτελεσμάτων. Ο α' γύρος της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται το προσεχές Σαββατοκύριακο και ο Λεβαδειακός συνεχίζει να έχει την καλύτερη επίθεση, με 30 γκολ σε 12 αγώνες (!), ενώ παραμένει στην πρώτη τετράδα παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Λογικές και οι στατιστικές πρωτιές για αρκετούς παίκτες του, μεταξύ των οποίων οι Σεμπαστιάν Παλάσιος και Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Δύο παίκτες μάλιστα που αγωνίζονται στην ίδια πλευρά σε επίθεση και άμυνα κι έχουν δημιουργήσει το πιο καυτό δίδυμο στο φετινό πρωτάθλημα! Δεν το λέμε εμείς, αλλά... οι αριθμοί! Και φυσικά το χορτάρι...

Οι δύο ακραίοι του Λεβαδειακοί είναι οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ σε αυτές τις 12 αγωνιστικές, μετρώντας από πέντε. Συνολικά δηλαδή είτε ο ένας, είτε ο άλλος, βγάζουν ασίστ σχεδόν σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος των Βοιωτών, έχοντας δημιουργήσει μαζί το 1/3 των τερμάτων των Βοιωτών!

Πίσω τους στη σχετική λίστα βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς (4), Αντράς Τεττέη (4) και Ντάνιελ Ποντένσε (3).

