Φιλική ισοπαλία για την Εθνική Γυναικών κόντρα στη Βοσνία

Η Εθνική Γυναικών πραγματοποίησε μία ακόμη καλή εμφάνιση στο αθλητικό κέντρο της Ζένιτσα και ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη γηπεδούχο Βοσνία-Ερζεγοβίνη, σε ένα σχετικά ισορροπημένο ματς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, έδωσε ευκαιρίες σε όσες παίκτριες δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου με τη Λευκορωσία (2-0). H Ελλάδα προηγήθηκε με εύστοχο πέναλτι της Κόγγουλη, που έφτασε τα 25 με την Εθνική.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις γηπεδούχες να προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο και μόλις στο 3΄ σε σέντρα σουτ της Πάλιεβιτς από αριστερά η μπάλα βρήκε το πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού.

Η Εθνική πάντως ήταν που είχε την πρώτη κλασική ευκαιρία, όταν η Τζούρτζεβιτς στο 11΄ βρέθηκε από λάθος των Βόσνιων σε καλή θέση αλλά πλάγια δεξιά και δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο 22΄ η Αργυρίου γύρισε ωραία από αριστερά στην Κόγγουλη που από το ύψος του πέναλτι έκανε ωραίο γυριστό, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ήταν η σειρά της Βοσνίας να απειλήσει, όταν η η Γκατσάνιτσα βρέθηκε απέναντι από την Γιαννακούλη, η οποία απέκρουσε το πλασέ της Βόσνιας επιθετικού. Η Ελληνίδα γκολκίπερ κράτησε όρθια της Εθνική και στο 26΄, όταν η Βοσνία κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε η αρχηγός Άλεκσιτς, καθώς έπεσε ωραία και απέκρουσε, διατηρώντας το 0-0.

Στο 35΄ η Ελλάδα απείλησε εκ νέου, με εκτός περιοχής σουτ της Σαΐχ που βρήκε τη ρίζα της δεξιάς δοκού της Πόλοζεν. Στο 43΄ ήταν η σειρά της Εθνικής να κερδίσει πέναλτι: σε οργανωμένη επίθεση και χάρις στην επιμονή της Μαρίας Πατερνά που κυνήγησε τη φάση και ανατράπηκε εντός περιοχής από την Χάμζιτς, η αρχηγός Σοφία Κόγγουλη βρέθηκε στην άσπρη βούλα και ευστόχησε για το 25ο της γκολ με την Εθνική Γυναικών.

Στο 60΄ η Γκρέμπενερ βγήκε σε τετ-α-τετ με τη Γιαννακούλη από πάσα της Άλεκσιτς και πλάσαρε εύστοχα για την ισοφάριση. Στο 65΄η Εθνική απείλησε με ωραίο ψιλοκρεμαστό πλασέ της Χαμαλίδου που απέκρουσε η Πόλοζεν και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε οριζόντιο δοκάρι.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Γιαννακούλη (62΄ Αναστασιάδη), Μήτκου (46΄ Παπαδοπούλου Στέισι), Καπνίση, Παυλοπούλου (46΄ Θεοδωράκη), Πατερνά, Σαΐχ, Δρακογιαννάκη, Αργυρίου (70΄ Σαρρή), Πούλιου (46΄ Χαμαλίδου), Τζούρτζεβιτς, Κόγγουλη (46΄ Χατζηνικολάου).

Βοσνία: (Σέλβερ Χότζιτς): Πόλοζεν, Σλίσκοβιτς, Μιλίνκοβιτς, Κρατζούμοβιτς, (46΄ Νίκολιτς), Άλεκσιτς (83΄ Βέτζιτς), Γκρέμπεναρ, Μούχιτς, Γκατσάνιτσα, Πάλιεβιτς (83΄Γκρόνιε), Χάμζιτς, Ραντούλοβιτς (46΄ Κιούλε).