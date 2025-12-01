Κ19: Μία μέρα νωρίτερα το ΠΑΟΚ - Άρης ελέω Youth League

Την Παρασκευή (5/12 15:00) θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Super League K19 μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, καθώς ο Δικέφαλος υποδέχεται την Τρίτη (9/12 17:30) τη Λέγκια στην Τούμπα για το Youth League.

Λίγο πριν το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Τούμπας, ο Κυπελλούχος Κ19 ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στη Σουρωτή τον Άρη για την 13η αγωνιστική της Super League K19.

Ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα για τους παίκτες του Πέτρου Τσιαπακίδη, οι οποίοι μετά το παιχνίδι στην Πολωνία, ταξίδεψαν στη Λιβαδειά, από την οποία έφυγαν με τους τρεις βαθμούς (0-3).

Ακολουθούν δύο ακόμα απαιτητικά εντός έδρας παιχνίδια με Άρη και Λέγκια, με το δεύτερο να διεξάγεται στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει νίκη-ανατροπή και πρόκριση στους «32» του Youth League.

Για τον λόγο αυτό, οι «ασπρόμαυροι» υπέβαλλαν αίτημα το ντέρμπι με τον Άρη να διεξαχθεί μία μέρα νωρίτερα, την Παρασκευή (5/12 15:00), ούτως ώστε να έχουν μία έξτρα μέρα προετοιμασίας ενόψει της μάχης με τους Πολωνούς.