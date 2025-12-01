Εθνική Γυναικών: Έτοιμη για το παιχνίδι με τη Βοσνία

Η Εθνική Ομάδα Γυναικών πραγματοποίησε στο ομοσπονδιακό αθλητικό κέντρο της Ζένιτσα την τελευταία της προπόνηση και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την Τρίτη 02/12 στις 13:30 (14:30 ώρα Ελλάδας) τη Βοσνία-Ερζεγοβινη.

Πολύ καλό το κλίμα μετά τη νίκη επί της Λευκορωσίας με 2-0, όλες οι παίκτριες στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Στις δύο προπονήσεις που ακολούθησαν το παιχνίδι με τη Λευκορωσία, ο Βασίλης Σπέρτος και οι συνεργάτες του εστίασαν κυρίως σε θέματα τακτικής, προκειμένου οι παίκτριες να αφομοιώσουν τα συστήματα που πιστεύει ο προπονητής ότι ταιριάζουν στην Ομάδα.

Η ατμόσφαιρα είναι ευχάριστη και αυτό πηγάζει όχι μόνο από την καλή εμφάνιση και τη νίκη στο προηγούμενο ματς, αλλά και από το γεγονός ότι όλοι βλέπουν πως πηγαίνει πολύ καλά το "πάντρεμα" παλαιών και νεότερων παικτριών. Συγκρατημένη αισιοδοξία λοιπόν στην Εθνική Γυναικών, που θέλει να δείξει το καλό της "πρόσωπο" και απέναντι στη Βοσνία. Για το ματς αυτό, μίλησε στο epo.gr η Σοφία Κόγγουλη, η πρώτη σκόρερ του γυναικείου αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μεταξύ των εν ενεργεία διεθνών, με 24 γκολ:

"Συγκεντρωθήκαμε στην Εθνική αρκετό καιρό μετά τον τελευταίο μας αγώνα και με νέο προπονητή. Γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται συνήθως χρόνος για να γνωριστούν παίκτες και κόουτς, όμως αυτό μέχρι στιγμής πηγαίνει αρκετά καλά και γρήγορα. Στο πρώτο φιλικό, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, δείξαμε αρκετά από τα καλά στοιχεία που διαθέτουμε, τα οποία βεβαίως θα πρέπει να βελτιώσουμε περισσότερο για να φτάσουμε στο επίπεδο που όλοι θέλουμε. Το παιχνίδι με τη Βοσνία πιθανότητα θα είναι πιο δύσκολο, καθώς θα είναι γηπεδούχοι και θα έχουν την υποστήριξη του κόσμου τους. Οπότε πρέπει να δείξουμε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση, να μην επηρεαστούμε από τις φωνές, να εφαρμόσουμε το πλάνο μας και να παίξουμε με δύναμη".