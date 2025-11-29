Τεράστια νίκη για τους Βεστφαλούς μέσα στην "Μπάι Αρένα" (1-2) που τους εδραιώνει για τα καλά στην 3η θέση.

Σε καταπληκτική κατάσταση βρίσκεται η Μπορούσια Ντόρτμουντ που εκτός από το Champions League προελαύνει και εντός συνόρων.

Το εντυπωσιακό 1-2 μέσα στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν φέρνει την ομάδα του Νίκο Κόβατς μόνη στην τρίτη θέση και στον πόντο από την δεύτερη Λειψία.

Μετά από ένα μέτριο πρώτο μέρος, μία κεφαλιά του Ανσελμίνο έφερε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ντόρτμουντ και μαζί το 0-1 (41').

Οι γηπεδούχοι σπαταλούσαν τις ευκαιρίες για την ισοφάριση και σε μία καλή αντεπίθεση, ο Αντεγέμι με βολέ έκανε το 0-2 (65'΄).

Η Λεβερκούζεν είχε δύο δοκάρια με Χόφμαν (71'), Πόκου (78') και το μόνο που κατάφερε εντέλει ήταν να μειώσει στο τελικό 1-2 με γκολ του Κοφάνε (83').