Ζαρουρί: «Βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα με τον Μπενίτεθ»

Ο Ανάς Ζαρουρί μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς, μίλησε για την παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού, αλλά και την θέση που αγωνίστηκε κόντρα στους Αυστριακούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το κλειδί είναι η προετοιμασία. Πώς προπονούμαστε και τι κοιτάμε για να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί κρύβεται η επιτυχία μας αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα και όλα είναι μπροστά. Είναι πολλοί οι στόχοι μας άρα δεν έχουμε πετύχει τίποτα.



Με τον νέο προπονητή βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Ο νέος προπονητής μας ετοιμάζει για τα παιχνίδια που έρχονται και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε το ίδιο καλά και στη συνέχεια».

Για την θέση που αγωνίστηκε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που έπαιξα σ’ αυτή τη θέση αλλά ξέραμε ότι θα είχαμε χώρο στις πτέρυγες κι αυτό εκμεταλλεύτηκα. Πάντως πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό σήμερα».