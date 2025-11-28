Ζαρουρί: «Βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα με τον Μπενίτεθ»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Το κλειδί είναι η προετοιμασία. Πώς προπονούμαστε και τι κοιτάμε για να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί κρύβεται η επιτυχία μας αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα και όλα είναι μπροστά. Είναι πολλοί οι στόχοι μας άρα δεν έχουμε πετύχει τίποτα.
Με τον νέο προπονητή βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Ο νέος προπονητής μας ετοιμάζει για τα παιχνίδια που έρχονται και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε το ίδιο καλά και στη συνέχεια».
Για την θέση που αγωνίστηκε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που έπαιξα σ’ αυτή τη θέση αλλά ξέραμε ότι θα είχαμε χώρο στις πτέρυγες κι αυτό εκμεταλλεύτηκα. Πάντως πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό σήμερα».