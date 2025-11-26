Σίμος: «Υψηλού επιπέδου αγώνας – Έχουμε ακόμα έναν για να πάρουμε την πρόκριση»

Ο προπονητής της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού μίλησε μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 0-2 και τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανταγωνιστικοί και θα μπορούσαν να έχουν προηγηθεί.

Παράλληλα ανέφερε πως μένει ένα παιχνίδι για να πάρει ο Ολυμπιακός την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Αναλυτικά:

«Ήταν ένας αγώνας πραγματικά υψηλού επιπέδου, ο αντίπαλος είναι ομάδα υψηλού επιπέδου, αλλά θεωρώ ότι η δικιά μας ομάδα ήταν αρκετά ανταγωνιστική σε αυτόν τον αγώνα. Σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος είχε στιγμές για να προηγηθεί, πράγμα που δεν έγινε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και μέχρι να μπει το γκολ η ομάδα μας θα μπορούσε και να προηγηθεί και να έχουμε κερδίσει τον αγώνα.

Σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται 95 λεπτά συγκέντρωση, πνευματική και πάνω από όλα τακτική. Για πέντε λεπτά δεν είχαμε τη συγκέντρωση που θα έπρεπε και δυστυχώς χάσαμε τον αγώνα, αλλά έγινε μεγάλη προσπάθεια το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και είμαι ευχαριστημένος γιατί μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ταχύτητες και σε αυτό το επίπεδο.

Εμείς από αύριο δουλειά και για το θεσμό του UEFA Youth League έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα για να πετύχουμε τον πρώτο μας στόχο που είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, θεωρώ ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση για να ξαναβρούμε τέτοιου είδους αντιπάλους».