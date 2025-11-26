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Tα highlights από την αναμέτρηση των Νέων του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την ήττα της Κ19 του Ολυμπιακού κόντρα στην Ρεάλ για το Youth League.
Tα highlights από την αναμέτρηση των Νέων του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ (vid)