Επιστροφή στο Ρέντη για τον Μαρσέλο - Βλέπει το ματς των Νέων του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ (pic)

Ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» με σπουδαία καριέρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο, βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Νέων του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης για το UEFA Youth League. Στην «Βασίλισσα» αγωνίζεται και ο γιός του, Έντσο Άλβες, που βρίσκεται στον πάγκο των Ισπανών.

Ο Μαρσέλο ταξίδεψε στην χώρα μας για να παρακουθήσει τις αναμετρήσεις των Πειραιωτών με την Ρεάλ Μαδρίτης σε επίπεδο Champions League, αλλά και Youth League.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού θα βρεθεί στη συνέχεια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το σπουδαίο ματς της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κόντρα σε αυτή του Τσάμπι Αλόνσο.

Στην ομάδα Νέων της «Βασίλισσας» αγωνίζεται και ο γιός του, Έντσο Άλβες, που βρίσκεται στον πάγκο των Πειραιωτών. Ο Μαρσέλο παρακολουθεί την αναμέτρηση δίπλα στον Κώστα Καραπαπά και στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς παρέα με την σύζυγο του.

Η σχετική φωτογραφία από την μετάδοση της Cosmote TV: