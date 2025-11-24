Ντέμης: «Ο Ζίνι έδωσε κίνηση στην επίθεση της ΑΕΚ»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε στην εκπομπή Monday FC της NOVA και αναφέρθηκε στη νίκη της ΑΕΚ επί του Αρη, στην κίνηση που έδωσε στην επίθεση ο σκόρερ Ζίνι αλλά και στην αναποτελεσματικότητα της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο παλαίμαχος επιθετικός: «Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον Άρη που δεν ήταν καλός. Δεν έκανε πολλές κλασικές ευκαιρίες αλλά είχε την κατοχή της μπάλας. Έπαιζε με τέσσερις αμυντικούς και όλοι οι άλλοι ήταν μεσοεπιθετικοί. Τα χάφ της ΑΕΚ φαντάσου, ήταν Μάνταλος-Πινέδα, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης. Κανένας αμυντιογενής. Και δυο φορ. Λειτούργησε.

Ο Μάνταλος ήταν εξαιρετικός, έφτιαχνε το παιχνίδι, ο Πινέδα ήταν παντού. Ο Ζίνι έδωσε κίνηση στην επίθεση. Ο Ρότα ήταν πολύ καλός. Δεν ήταν καλές οι εκτελέσεις της ΑΕΚ όμως, ο Ζοάο Μάριο καθυστερούσε την μπάλα. Η ΑΕΚ αμύνεται με λιγότερη ένταση που θα ήθελα εγώ προσωπικά, αλλά σε σχέση με αλλά ματς ήταν καλύτερη. Θα ήθελα να έχει παραπάνω καθαρές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Η μπάλα έφτανε αλλά γινόταν μια λάθος πάσα. Η αίσθηση του παιχνιδιού πάντως ήταν πως αν μπει κάποιο γκολ θα το βάλει η ΑΕΚ».