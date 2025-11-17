Τουρνικέ… κατέρρευσε και εγκλώβισε Άγγλο οπαδό στην Αλβανία (vid)

Ο νεαρός οπαδός έφτασε κανονικά στο Arena Kombëtare, έχοντας το εισιτήριό του, και προσπάθησε να περάσει από την είσοδο που οδηγούσε στη θύρα των Άγγλων φιλάθλων. Όμως, εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα του τουρνικέ, με αποτέλεσμα να σφηνώσει και να εγκλωβιστεί.
Αμέσως έσπευσαν στο σημείο υπάλληλοι του γηπέδου, οι οποίοι προσπάθησαν αρχικά να τον απελευθερώσουν με το χέρι. Τελικά χρειάστηκαν και εργαλεία –ακόμα και κατσαβίδια– ώστε να ανοίξουν το πάνω μέρος του μηχανισμού και να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν.
Το όλο περιστατικό καταγράφηκε σε video, προσθέτοντας μια απροσδόκητη «περιπέτεια» στην προσπάθεια του οπαδού να δει από κοντά την εθνική του ομάδα.
An England fan got stuck in the turnstile trying to get into the away end in Albania tonight…— Football Away Days (@FBAwayDays) November 16, 2025
