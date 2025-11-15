Αποκάλυψη Πέκχαρτ: «Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη - Δεν έχω πάρει επίσημη απόφαση»

Το ενδιαφέρον του άλλοτε άσου της ΑΕΚ από τον Άρη αποκάλυψαν πολωνικά μέσα, καθώς και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής

Την περίπτωση να γυρίσει στην Ελλάδα, μετά από 8 χρόνια και τη θητεία του από την ΑΕΚ, εξετάζει σοβαρά ο Τόμας Πέκχαρτ.

Ο Τσέχος στράικερ, καθώς και διάφορα πολωνικά μέσα, αναφέρουν πως ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του 36χρονου. και πως έχουν γίνει ήδη επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.



«Πρόσφατα, εκπρόσωποι του Άρη Θεσσαλονίκης έχουν προσεγγίσει τον 26 φορές διεθνή Τσέχο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες συνομιλίες», αναφέρουν στην Πολωνία, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να τονίζει σχετικά με τον Άρη: «Τις τελευταίες εβδομάδες έχει εμφανιστεί μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, ο Άρης Θεσσαλονίκης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον οποίο συνεργάστηκα στην ΑΕΚ και στη Λας Πάλμας, έγινε προπονητής εκεί (σ.σ. στον Άρη). Δεν έχω πάρει επίσημη απόφαση, αλλά από την άλλη πλευρά, κρατάω την πόρτα ανοιχτή. Αν έρθει μια ενδιαφέρουσα προσφορά, θα είμαι ανοιχτός σε αυτήν».