ΠΑΟΚ: Μία ομάδα που «ανεβαίνει» όσο περνά η ώρα – Το «χρυσό» διάστημα 60’-75’

Με τη συμπλήρωση των πρώτων δέκα αγωνιστικών, ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει ίσως τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση των τελευταίων χρόνων στο δεύτερο ημίχρονο. Το διάστημα 60’-75’ έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Με 10 αγωνιστικές στο ενεργητικό, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 2η θέση, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή, έχοντας παράλληλα την καλύτερη άμυνα της Super League – μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ – και την τρίτη καλύτερη επίθεση, πίσω από Λεβαδειακό και Ολυμπιακό.

Ποια είναι όμως τα κορυφαία «τέταρτα» και διαστήματα της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου;

Το δεύτερο ημίχρονο αποτελούσε «πληγή» τα προηγούμενα χρόνια, την ώρα που φέτος δίνουν νίκες και τρίποντα στους Θεσσαλονικείς...

Από τα επτά γκολ που έχει δεχθεί στο πρωτάθλημα, τα πέντε έχουν έρθει στο πρώτο ημίχρονο.

Στο κρίσιμο διάστημα 60’-75’, μόλις δύο ομάδες έχουν σκοράρει απέναντί του: ο ΟΦΗ και ο Αστέρας Τρίπολης.

Στο σύνολο του β’ μέρους στη Super League, ο ΠΑΟΚ μετρά επτά νίκες με απολογισμό 12-2 στα γκολ – ενδεικτικό της διάθεσης των παικτών του μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Επιθετική έκρηξη μετά το 45’: 12 από τα 20 γκολ στο β' μέρος

Επιθετικά, η διαφορά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Από τα 20 συνολικά γκολ του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, τα 12 έχουν έρθει στο δεύτερο ημίχρονο – και τα έξι εξ αυτών στο διάστημα 60’-75’, το οποίο εξελίσσεται σε «χρυσό τέταρτο».

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως αυτό είναι το διάστημα των παρεμβάσεων του Λουτσέσκου από τον πάγκο. Οι αλλαγές του φέτος λειτουργούν, δίνουν ένταση και μετατρέπουν τον ΠΑΟΚ σε ομάδα που κερδίζει… με βάση τη διάρκεια.

Το πιο χαρακτηριστικό παιχνίδι ήταν το δεύτερο ημίχρονο με τη Γιουνγκ Μπόις

Το παράδειγμα που επιβεβαιώνει απόλυτα τη φετινή τάση είναι η ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα. Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, μέσα στο διάστημα 54’-76’ πέτυχε τέσσερα γκολ, μετατρέποντας ένα περίπλοκο ματς σε επιβλητικό τρίποντο.

Μία ομάδα που «ανεβαίνει» όσο περνά η ώρα

Στο τελευταίο τέταρτο (75’-90’), ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ – αυτό κόντρα στη Λιλ στη Γαλλία – σε όλες τις διοργανώσεις. Στο ίδιο διάστημα, έχει σκοράρει έξι φορές, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ένα γκρουπ που τρέχει, πιέζει και κρατά ένταση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα...

Για όσους γνωρίζουν καλά τον Ραζβάν Λουτσέσκου, η εικόνα αυτή δεν αποτελεί έκπληξη...

Δίνει μεγάλη βάση στην ένταση και στη φυσική κατάσταση των παικτών του, αναγνωρίζει πόσο κομβικοί είναι οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο και ξέρει πως ένα παιχνίδι συνιστά μία... μάχη μέχρι τέλους.