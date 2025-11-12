Λαπόρτα βάζει τέλος στα όνειρα: «Καμία επιστροφή του Μέσι στην Μπαρτσελόνα»

Η πρόσφατη επίσκεψη του Μέσι στο υπό ανακατασκευή «Καμπ Νόου» είχε προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους, ενώ οι φωτογραφίες του στα social media αναζωπύρωσαν τα σενάρια επανένωσης.
Επιπλέον, η συνέντευξη του άσου της Ίντερ Μαϊάμι στην εφημερίδα Sport, όπου εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει κάποτε στη Βαρκελώνη, φούντωσε ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες των οπαδών.
Ωστόσο, ο Λαπόρτα φρόντισε να «ρίξει τους τόνους», ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση μέσα από το Catalunya Radio.
«Με σεβασμό προς τον Μέσι, τους παίκτες μας και τα μέλη μας, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εικασίες με μη ρεαλιστικά σενάρια», δήλωσε χαρακτηριστικά, βάζοντας φρένο σε κάθε πιθανότητα επιστροφής.