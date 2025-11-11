Κωνσταντέλιας, το wonderkid που... ηγείται του ΠΑΟΚ!

Η ήττα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, έβαλε τέλος στο αήττητο του Δικεφάλου στη φετινή Super League, αλλά μέσα από τη συνολική μετριότητα της εμφάνισης, ανέδειξε ξανά έναν και μοναδικό πρωταγωνιστή, τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποτέλεσε την εξαίρεση σ’ ένα βράδυ όπου ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό.

Η προσωπική του ενέργεια και το πανέμορφο γκολ που πέτυχε, έδωσαν στους ασπρόμαυρους την ευκαιρία να «χτίσουν» το μομέντουμ τους, μεταφέροντας τη νευρικότητα στο αντίπαλο στρατόπεδο.

Ο «Ντέλιας» χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, αντανακλαστικά. Μία κίνηση που στην περίπτωσή του δεν συνιστά «είδηση» δεδομένης της καθολικής αποδοχής του 22χρονου άσου ανεξαρτήτως… οπαδικών χρωμάτων.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κωνσταντέλιας γνώρισε την αποθέωση μακριά από την Τούμπα.

Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ έχει πλέον καθιερωθεί όχι μόνο ως ο πιο θεαματικός Έλληνας παίκτης της γενιάς του, αλλά και ως ηγέτης της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, σε μια εποχή μετάβασης που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του εμβληματικού Αντρέ Βιεϊρίνια. Ο Δικέφαλος έχει βρει τον άνθρωπο που τον οδηγεί φέτος και είναι ένας πιτσιρικάς που μεγάλωσε μέσα στα σπλάχνα του συλλόγου.

Βέβαια στο τέλος της ημέρας, είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι αυτή η σπάνια μορφή ποδοσφαιριστή που σε αναγκάζει να πας στο γήπεδο για να τον δεις από κοντά...

Αυτό που έλειπε μέχρι πρότινος από το ρεπερτόριό του, τα νούμερα, ήρθε πλέον να συμπληρωθεί εντυπωσιακά. Ο Κωνσταντέλιας μετρά ήδη 7 γκολ και 5 ασίστ σε 17 συμμετοχές, όντας πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ και δεύτερος στις ασίστ πίσω μόνο από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς (6). Πέρυσι είχε κλείσει τη σεζόν με 10 γκολ και μόλις μία ασίστ, επίδοση που ήδη έχει ξεπεράσει προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

Η σύγκριση με την ιστορική περσινή σεζόν του ΠΑΟΚ, όταν η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα μέσα από τα playoffs και έφτασε ως τα προημιτελικά του Conference League, είναι χαρακτηριστική. Τότε, σε 55 εμφανίσεις, ο Κωνσταντέλιας είχε 14 γκολ και 9 ασίστ. Αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να συντρίψει αυτά τα νούμερα.

Στα 22 του χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δείχνει πιο ώριμος, πιο σταθερός και πιο ολοκληρωμένος. Σε μια βραδιά που ο ΠΑΟΚ δεν θύμισε τον εαυτό του, εκείνος απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν χρειάζεται να είναι αρχηγός για να ηγείται... Και αυτό ακόμη, πιστέψτε μας, το κάνει με απόλυτη φυσικότητα. Όπως όλα!