Οι Νέοι του Ολυμπιακού έμειναν στο 2-2 με την Aϊντχόφεν στο Ρέντη για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League, «επιστρέφοντας» από το 0-2 των Ολλανδών ενώ είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να κάνουν την ολική ανατροπή και να πάρουν το ματς.

Οι Ολλανδοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στην αναμέτρηση μόλις στο 3ο λεπτό, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πένσο και τον λάθος υπολογισμό του Χριστοδουλόπουλου για το 0-1. Για λεπτά αργότερα ο σκόρερ του αγώνα είχε νέα καλή στιγμή, αλλά το σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής έφυγε ψηλά άουτ. Η πρώτη καλή στιγμή για την Κ19 του Ολυμπιακού ήρθε στο 9', με το δυνατό σουτ του Σιόζου να μπλοκάρεται σταθερά από τον τερματοφύλακα της PSV. Στο 12ο λεπτό του αγώνα οι φιλοξενούμενοι είχαν τεράστια ευκαιρία για το 0-2, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε εντυπωσιακά με υπερένταση την κεφαλιά του Μπουχουντάνε. Στη συνέχεια της φάσης ο Χριστοδουλόπουλος μάζεψε σταθερά το δυνατό σουτ που επιχείρησε ο Μπαχάτι.

Η Αϊντχόφεν ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στην αντεπίθεση και στο 22' ο Μπουχουντάνε είχε καλή ευκαιρία από πλάγια θέση, ενώ λίγο αργότερα το σουτ του Μπαχάτι από πλάγια θέση έφυγε λίγο άουτ, μετά από λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων. Οι Πειραιώτες απείλησαν ξανά μετά από αρκετή ώρα στο 30', με την κεφαλιά του Αβραμούλη να μην βρίσκει τον στόχο. Ένα λεπτό μετά οι ανώτεροι Ολλανδοί βρήκαν και δεύτερο τέρμα μετά από ωραία αντεπίθεση και τελείωμα του Μπαχάτι για το 0-2 με ωραίο συρτό διαγώνιο σουτ. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου κατάφερε να μειώσει σε 1-2 στο 40ο λεπτό, μετά από εξαιρετική συνεργασία των γηπεδούχων από τα δεξιά και τελείωμα του Τουφάκη μέσα από την περιοχή.

Δύο λεπτά μετά η Κ19 του Ολυμπιακού είχε καλή στιγμή για την ισοφάριση, με την κεφαλιά του Φίλη να καταλήγει στα χέρια του κίπερ των Ολλανδών. Οι ερυθρόλευκοι είχαν πατημένο το... γκάζι και προσπάθησαν να βρουν γκολ ισοφάρισης πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Στο 44' ο Αλαφάκης κέρδισε πέναλτι και ο Λιατσικούρας είχε τεράστια ευκαιρία για το 2-2, όμως ο Κουίνστεν απέκρουσε σωτήρια τη μπάλα, κρατώντας το προβάδισμα για την ομάδα του. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το ωραίο σουτ του Κολοκοτρώνη έξω από την περιοχή κόντραρε και έφυγε κόρνερ, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να οδηγηθούν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-2 υπέρ της PSV.

Mε την επανέναρξη του δευτέρου μέρους και στο 49' οι Νέοι του Ολυμπιακού βρήκαν γκολ ισοφάρισης με τον Κολοκοτρώνη μέσα από την περιοχή να... κεραυνοβολεί τον αντίπαλο τερματοφύλακα μετά από τρομερό τακουνάκι - πάσα του Φίλη για το 2-2! Στη συνέχεια οι Πειραιώτες πίεσαν ακόμη περισσότερο τα καρέ της Αϊντχόφεν και προσπάθησαν να βρουν και τρίτο τέρμα για την ολική ανατροπή.

Στο 64' ο Τουφάκης με ωραία ατομική ενέργεια έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Κουίνστεν μπλόκαρε σταθερά τη μπάλα για τους Ολλανδούς. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι Πειραιώτες απείλησαν ξανά με την προσπάθεια του Λιατσικούρα να φεύγει ψηλά άουτ. Η Κ19 του Ολυμπιακού συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό της αναμέτρησης και προσπαθούσε να βρει γκολ ανατροπής που θα της έδινε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κότσαλος έκανε ωραίο πλασέ, αλλά ο Κουίνστεν απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ την προσπάθεια του, σε μια τρομερή ευκαιρία για την ολική ανατροπή των Πειραιωτών! Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης το σκορ δεν άλλαξε και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Στην 12η θέση της γενικής κατάταξης οι Νέοι του Ολυμπιακού με επτά βαθμούς, βάζοντας πλέον τις βάσεις για πρόκριση. Στην 19η με τέσσερις βαθμούς η Αϊντχόφεν που ελπίζει σε καλύτερη συνέχεια, προκειμένου να διεκδικήσει πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Κ19 των Πειραιωτών στις 26 του μηνός απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για την 5η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League.

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Χριστοδουλόπουλος, Σιόζιoς, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αβραμούλης (32′ Βασιλακόπουλος), Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης Λιατσικούρας, Φίλης (83′ Κότσαλος), Τουφάκης (90′ Καλαϊτζίδης), Χάμζα.

ΑΪΝΤΧΌΦΕΝ: Κούιστεν, Πένσο (75′ Ντουά), Ράαπ (85′ Μάρτινιουκ), Μανουχούτου, Μπούν, Κορνεσιόν (85′ Τζαν), Μούλντερς (84′ Χόλσετερ-Κάρλσεν), Ντε Γκουζμνάν, Μπέερενς (62′ Ντουμπίλι), Μπαχάτι, Μπουχουντάνε.