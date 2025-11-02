«Μετακομίζει» το Αιγάλεω - Ευχαριστίες στον Δήμαρχο Διρφύων–Μεσσαπίων

Το «Στ. Μαυροθαλασσίτης» έκλεισε λόγω των απαιτούμενων και προγραμματισμένων εργασιών ανακατασκευής. Το «Σίτι» φιλοξενήθηκε στα Ψαχνά για την αναμέτρηση της Super League 2 με αντίπαλο τα Χανιά, πήρε τη σημαντική νίκη και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο της περιοχής, κ. Γεώργιο Ψαθά, για την παραχώρηση του γηπέδου μετά από αρκετές... κλειστές πόρτες!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Αιγάλεω με τις ευχαριστίες και στον φίλαθλο της ομάδας, κ. Σταύρο Μάντη, για την ανιδιοτελή βοήθειά του:

«Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ νιώθει την ανάγκη, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, να ευχαριστήσει θερμά δύο ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την ομάδα μας.

Ως γνωστόν, η φυσική μας έδρα θα παραμείνει κλειστή για το προσεχές διάστημα, λόγω των απαιτούμενων και προγραμματισμένων εργασιών ανακατασκευής. Έτσι, η ομάδα μας αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλο διαθέσιμο γήπεδο στην Αττική, ικανό να φιλοξενήσει αγώνες του πρωταθλήματος Super League 2 — μια προσπάθεια που δεν ευδοκίμησε, είτε λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων είτε λόγω απουσίας διάθεσης για βοήθεια.

Σε εκείνο το σημείο, απευθυνθήκαμε στον Δήμαρχο Διρφύων–Μεσσαπίων κ. Γεώργιο Ψαθά, ο οποίος όχι μόνο ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά, αλλά φρόντισε προσωπικά ώστε το Δημοτικό Γήπεδο Ψαχνών να πληροί πλήρως τις προδιαγραφές του πρωταθλήματος.

Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.

Κύριε Γεώργιε Ψαθά, αισθανόμαστε πραγματικά ευγνώμονες.

Παράλληλα, εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον φίλαθλο της ομάδας μας κ. Σταύρο Μάντη, για την ανιδιοτελή βοήθειά του, το ήθος και τον χαρακτήρα του.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ»