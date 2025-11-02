«Ανάσα» για το Αιγάλεω στις καθυστερήσεις

Βαθιά βαθμολογική «ανάσα» πήρε το Αιγάλεω, που επικράτησε 1-0 των Χανίων, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2.

Χάρη σε γκολ του Κουιρουκίδη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, το «Σίτι» πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή νίκη του και αποσπάστηκε από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, αφήνοντας πιο πίσω την κρητική ομάδα. Σημειώνεται ότι η αναμέτρηση διεξήχθη στα Ψαχνά Ευβοίας, με τυπικά γηπεδούχο το Αιγάλεω, ενώ τα Χανιά έπαιζαν από το 77΄ με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ισάλα.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου:

Athens Kallithea FC - Μαρκό 1-1 Καλαμάτα - Παναργειακός 5-1 Ολυμπιακός Β΄ - Ηλιούπολη 2-3 Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος 1-2 Αιγάλεω - Χανιά 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 18

3. Athens Kallithea FC 13

4. Ολυμπιακός Β΄ 13

5. ΓΣ Μαρκό 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3