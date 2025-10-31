Σκέτη... φωτιά σήμερα οι Φήμες: ο Μανδάς θέλει Παναθηναϊκό, για ποιον παίκτη μετάνιωσε ο Ηλιόπουλος, τι τρέχει με Λιούμπισιτς και Γιάρεμτσουκ και πολλές ακόμα.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Ο Χρήστος Μανδάς βλέπει θετικά μια πιθανή μεταγραφή ή δανεισμό στον Παναθηναϊκό. Ο 24χρονος ψάχνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, καθώς στη Λάτσιο δεν αγωνίζεται συχνά. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, βλέποντας στο πρόσωπό του μια αξιόπιστη λύση για τη θέση του τερματοφύλακα. Ωστόσο, η Λάτσιο ζητά υπέρογκο ποσό – περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ – για να τον παραχωρήσει, κάτι που κάνει τη διαπραγμάτευση δύσκολη. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις απαιτήσεις των Ιταλών και τις κινήσεις του Παναθηναϊκού τον Ιανουάριο. (SPORTDAY)

*Ακόμα ένα... κανονάκι του Ρόμπτερτ Λιούμπισιτς τοξεύτηκε στο ματς της ΑΕΚ με την Ηλιούπολη, όπου ο Κροάτης πήρε φανέλα βασικού αλλά είχε ακόμα μία απογοητευτική εμφάνιση αναγκάζοντας τον Νίκολιτς να τον αντικαταστήσει στο ημίχρονο, έχοντας πολλά παράπονα από την απόδοσή του. (LIVE SPORT)

*Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες της ΑΕΚ στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ο Μάριος αποκάλυψε ότι μετάνιωσε που δεν πήρε τελικά τον Τετέι από την Κηφισιά. Και τον Παντελίδη λέω εγώ, αν και ο άνθρωπός μου με διαβεβαίωσε ότι ο Ηλιόπουλος αναφέρθηκε μόνο στον Ανδρέα. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Κάποτε ο Καπετάνιος είχε παραδεχθεί ότι ήταν λάθος του που άφησε τον Μαλαδένη να πάει στην ΑΕΚ. (SPORTDAY)

*Συχνές είναι οι επισκέψεις ης Ρόμα στο Καραϊσκάκη. Βρέθηκε και στο ματς με την ΑΕΚ και έχει το βλέμμα της στραμμένο σε παίκτες του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε πως είναι μία ομάδα που έχει εμπλακεί σε σενάρια για τον Πιρόλα. Όλα αυτά ήταν σε επίπεδο φημών, αλλά η συχνή της παρουσία στο Φάληρο δίνει όλο και μεγαλύτερη τροφή σε αυτά τα σενάρια. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Ο νεαρός μέσος του Παναιτωλικού, Σωτήρης Κοντούρης, είναι μεταξύ των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στα ραντάρ του Παναθηναϊκού από την εγχώρια αγορά. Ο 20χρονος παίκτης έχει δείξει ότι διαθέτει την προοπτική για το μέλλον και οι πράσινοι παρακολουθούν την εξέλιξή του. (SPORTDAY)

*Η Κύπρος δείχνει να μπαίνει στο… ραντάρ του Γιάννη Παπαδημητρίου έπειτα απ’ το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε βρεθεί κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ Λάρνακας, αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε στις λεπτομέρειες και λόγω κυρίως συναισθηματικού δεσίματος που είχε με την Ξάνθη, στην οποία εργαζόταν εκείνη την περίοδο. Εκτός πάλι αν -όπως ψιθυρίζεται στην πιάτσα των agents- αφήσει πίσω του τα γραφεία των ομάδων και σκεφτεί να περάσει στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, εκείνη των μάνατζερ. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Από τη μια πλευρά η θλάση του Νταβίντε Καλάμπρια που τον θέτει νοκ άουτ μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και «αφήνει» ως δίδυμο για τη θέση του δεξιού μπακ χαφ τους Κώτσιρα - Γεντβάι, μια και ο Μπενίτεθ δοκίμασε τον Κροάτη στο δεξί άκρο της άμυνας εναντίον του Ατρόμητου. Στην ίδια πλευρά με την ατυχία και το νέο τραυματισμό του Ρενάτο, για τον οποίο θα μάθουμε σήμερα από πόσα και ποια ματς θα απουσιάσει. Από την άλλη πλευρά, τα καλά νέα αφορούν τον Φακούντο Πελέστρι και τον Τάσο Μπακασέτα, οι οποίοι ίσως συμπεριληφθούν στην αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη Κυριακή στη Λεωφόρο! (LIVE SPORT)

*Είναι αλήθεια πως στον Πανσερραϊκό έχουν καταλήξει στον επόμενο «εκλεκτό» του πάγκου που θα ανακοινωθεί μετά το προσεχές ματς με τον ΠΑΟΚ; (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

«Θηρίο στο κλουβί» όλο το διάστημα από τις αρχές του Αυγούστου έως την επιστροφή του στην αποστολή και ως αλλαγή στο ματς με την ΑΕΛ, ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ (φωτό) έψαχνε καιρό την «έκρηξη». Και αυτή ήρθε με τον Βόλο στο πρώτο του ματς στην βασική ενδεκάδα με τον Ουκρανό να δείχνει την «δίψα» του και στις δηλώσεις που έκανε... προειδοποιώντας για αυτά που ετοιμάζεται να κάνει στο γήπεδο. Τα δύο γκολ που πέτυχε και η συνολικά πολύ καλή παρουσία του ήταν από τα πολλά είναι αλήθεια κέρδη για τον Μεντιλίμπαρ από το ματς Κυπέλλου με τον Βόλο, εκτός από τα βαθμολογικά οφέλη. (SPORTDAY)

*Η αντιπαράθεση ΑΕΚ - Λανουά ξεκίνησε στο ντέρμπι της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ και απ' ότι φαίνεται θα έχει μεγάλη διάρκεια. Εκτιμάται πως θα συνεχιστεί μέχρι να αποχωρήσει από την προεδρία της ΚΕΔ ο Γάλλος αρχιδιαιτητής. Η επόμενη κίνηση θα γίνει από την ΑΕΚ (προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας) η οποία δεν θα την δημοσιοποιήσει. (LIVE SPORT)

