Οι... γνώριμοι Λιλ και ΠΑΟΚ - Από τον Άκπομ μέχρι τον Ρικάρντο Κόστα

Λιλ και ΠΑΟΚ έχουν αρκετούς συνδετικούς «κρίκους», από τον πιο πρόσφατο Σουαλιό Μεϊτέ έως τον Ρικάρντο Κόστα - Αποστολή στη Γαλλία

Το «σταύρωμα» του Δικεφάλου με τους Γάλλους φέρνει αναμνήσεις, με αρκετούς παίκτες του πρόσφατου παρελθόντος να έχουν φορέσει τις φανέλες των δύο ομάδων.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος μετά από 4,5 χρόνια στη Λιλ, επιστρέφει στην πόλη της Γαλλίας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά.

Ο Τσούμπα Άκπομ την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Λιλ σε 16 παιχνίδια σκοράροντας μάλιστα και 3 γκολ. Ο Άγγλος φορ πλέον αγωνίζεται στην Τσάμπιονσιπ με την Ίπσουιτς, ενώ με τον Δικέφαλο έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του (131), έχοντας σημειώσει 29 τέρματα και 13 ασίστ.

Ο... τελευταίος στη σχετική «λίστα» είναι ο 44χρονος -πλέον παλαίμαχος- Πορτογάλος στόπερ, Ρικάρντο Κόστα. Αγωνίστηκε το μακρινό 2010 με τη Λιλ, έχοντας 10 συμμετοχές, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, τη σεζόν 2015-16 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέτρησε 37 συμμετοχές και ένα γκολ.