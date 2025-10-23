Ραγκουέλ: «Δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ - Η Λιλ βρήκε ρυθμό»

Ο Αλέν Ραγκουέλ, προπονητής της Κ17 της Λιλ και πρώην ποδοσφαιριστής αρκετών ελληνικών ομάδων, αναλύει τον αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στους Γάλλους (23/10 22:00) - Αποστολή στη Γαλλία

Ο Γάλλος παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός γνωρίζει όσο λίγοι το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο οποίο αγωνίστηκε με τη φανέλα των Παναθηναϊκού, Ηρακλή, Πανιωνίου, Ατρομήτου και Ολυμπιακού Βόλου. Πλέον, βρίσκεται στην Κ17 της Λιλ, στην ομάδα που μεγάλωσε, μιλώντας για το σημερινό (23/10) παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, η γυναίκα του είναι Ελληνίδα με καταγωγή από τον Βόλο, με το ζευγάρι να μένει για εννιά συνολικά χρόνια στην Ελλάδα, με τον Ραγκουέλ να μιλάει την ελληνική γλώσσα και να αναλύει τον αγώνα.

Η επιστροφή στο Champions League αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο της φετινής σεζόν, μία σεζόν με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ των Γάλλων: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ αυτό με τη Λιλ. Δεν άρχισε καλά τη σεζόν, όμως πλέον έχει βρει ρυθμό και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι ρολάρει καλύτερα, γιατί είχε πολλές αλλαγές στο ρόστερ φέτος. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος: να τερματίσει στην πρώτη τετράδα και να επιστρέψει στο Champions League. Αυτό είναι το μεγάλο κίνητρο».

Γαλλικές ομάδες σημαίνει ταχύτητα και η Λιλ δεν αποτελεί «εξαίρεση», με τον παλαίμαχο στόπερ να αναλύει τη φιλοσοφία του Μπρούνο Ζενεσιό: «Η ομάδα έχει καταφέρει να χτίσει έναν συνδυασμό από έμπειρους παίκτες στην άμυνα και νεαρούς, πολύ γρήγορους παίκτες στην επίθεση. Ο Μπρουνό Ζενεσιό έχει περάσει ήδη τη δική του φιλοσοφία. Θέλει να εκμεταλλεύεται την ταχύτητα και τη φρεσκάδα των νεαρών του παικτών και να επιβάλλει ρυθμό, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Η Λιλ είναι ομάδα που παίζει με ένταση, πιέζει ψηλά και προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα γρήγορα από την άμυνα στην επίθεση. Αν της αφήσεις χώρο, θα σου κάνει ζημιά».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε όμως και στον Μαροκινό φορ, Χάμζα Ιγκαμάνε, ο οποίος ήρθε πρόσφατα από τη Ρέιντζερς έναντι 11,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τους Γάλλους να πιστεύουν πολύ σε αυτόν: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ο Ιγκαμάνε. Είναι εξαιρετικός, πολύ ταλαντούχος, ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε στη Λιλ για να κάνει το επόμενο βήμα και να φύγει με μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων. Ήδη τον παρακολουθούν μεγάλες ομάδες. Έχει ταχύτητα, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ο ΠΑΟΚ είναι μια έμπειρη ομάδα και μπορεί να διαχειριστεί τέτοιους παίκτες, αλλά η Λιλ έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να παίζει τέτοιου είδους ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είναι αφελής, ξέρει πώς να «χτυπά» στις λεπτομέρειες».

Ποιο είναι όμως το επίπεδο των ακαδημιών των «Λιλουά», στην οποία βρίσκεται ο Ραγκουέλ; «Είμαι προπονητής στην Κ17 και ετοιμάζουμε ήδη τους παίκτες για την πρώτη ομάδα, σιγά-σιγά. Εδώ στη Λιλ υπάρχει πραγματικά πολύ ταλέντο. Οι άνθρωποι του συλλόγου επενδύουν στους νέους, γιατί ξέρουν πως αυτό είναι το μέλλον. Δεν θέλουν να αφήσουν κανέναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανεκμετάλλευτο. Έχουμε παίκτες με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και βλέπεις καθημερινά την εξέλιξή τους. Για μένα, είναι χαρά να δουλεύω μαζί τους, να τους βλέπω να ωριμάζουν και να παίρνουν ευκαιρίες».

Κλείνοντας, «απογοητεύτηκε» που δεν θα βρεθεί στις κερκίδες του «Πιερ Μορουά», μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και ευχήθηκε να κερδίσει ο καλύτερος.

«Δυστυχώς δεν θα είμαι στο παιχνίδι, γιατί θα λείπω για επαγγελματικούς λόγους. Αλλά σίγουρα θα το δω τηλεοπτικά. Έχω στην καρδιά μου την Ελλάδα και όλα όσα έζησα εκεί. Ήταν υπέροχα χρόνια, γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους και έκανα φίλους που κρατάω μέχρι σήμερα. Η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, από τον Βόλο, και ερχόμαστε συχνά. Πάντα νιώθω πως ένα κομμάτι μου ανήκει εκεί. Είναι ωραίο που τέτοια παιχνίδια φέρνουν κοντά δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο: κουλτούρες, ιδέες, φιλοσοφίες, που όλες συγκλίνουν στο ίδιο πάθος για τη νίκη. Εύχομαι να δούμε ένα ωραίο ματς – και ο καλύτερος ας κερδίσει».

