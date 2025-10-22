Η… επιστροφή του Μεϊτέ: «Μάθημα η Λιλ - Έχουμε προετοιμαστεί καλά»

Με αυτοπεποίθηση για την ομάδα του εμφανίστηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ στην επιστροφή του σε... γνώριμο έδαφος - Αποστολή στη Γαλλία

Μια ξεχωριστή αναμέτρηση για τον Γάλλο χαφ, ο οποίος αποτελεί τον... συνδετικό κρίκο μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Λιλ, καθώς υπήρξε στο ρόστερ της γαλλικής ομάδας επί 4,5 χρόνια. Ο 31χρονος μέσος φάνηκε αισιόδοξος για τον αυριανό (23/10 22:00) αγώνα πιστεύοντας στον ίδιο και στους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου ο Σουαλιό Μεϊτέ:

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ανέφερε: «Αύριο, θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι με ηρεμία. Ξέρουμε ότι απέναντί μας υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα, η Λιλ. Προετοιμαστήκαμε καλά, κάναμε ό,τι έπρεπε. Τώρα, περιμένουμε την αυριανή μέρα για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιλ: «Είναι πιο τεχνικό πιο αθλητικό το ποδόσφαιρο στη Γαλλία ξέρω πως είναι. Εδώ έχω μεγαλώσει. Αν κάνουμε όλα όσα πρέπει δεν θα έχουμε θέμα».

Για τις αναμνήσεις του από την Λιλ: «Είχα πολύ καλές στιγμές εδώ. Προκρίσεις για το Τσάμπιονς Λιγκ, νίκες στο πρωτάθλημα. Είναι η ομάδα που με βοήθησε να ανδρωθώ. Έρχομαι με χαρά για να παίξω αυτό το παιχνίδι. Όταν έφυγα από τις ακαδημίες της Οσέρ ήταν δύσκολα και εδώ με βοήθησαν όλοι να μεγαλώσω. Το βλέπω σαν ένα ένα μάθημα το ότι έφυγα από την Λιλ, το ότι δεν μπόρεσα να καθιερωθώ. Αυτό με έκανε να μάθω, να μεγαλώσω και να συνεχίσω να βελτιώνομαι για να παίξω στο κορυφαίο επίπεδο».