«Ασπρόμαυρη» εκστρατεία στη Γαλλία - Πόσοι φίλοι του ΠΑΟΚ υπολογίζονται στη Λιλ

Με την υποστήριξη τουλάχιστον 3.000 φίλων του θα αγωνιστεί σήμερα (23/10 22:00) ο ΠΑΟΚ στο «Πιερ Μορουά» της Λιλ - Αποστολή στη Γαλλία

Η πόλη της Βόρειας Γαλλίας έχει αρχίσει να «γεμίζει» από φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν «βροντερό παρών» στις κερκίδες του εντυπωσιακού γηπέδου της Λιλ.

Ένα γήπεδο 50.000 θεατών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για περίπου 3.000 «ασπρόμαυρους», με τους περισσότερους να έρχονται από την κοντινή Γερμανία, καθώς το Λιλ βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο.

Άλλωστε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εξάντλησαν τα πρώτα εισιτήρια με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να εξασφαλίζει λίγα ακόμα για τις ανάγκες των φιλάθλων της.

Μία (ακόμα) εκδρομή και πολλά χιλιόμετρα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, λίγες μέρες μετά το πολύ μακρινό ταξίδι στο Βίγκο, με κάποια μερίδα των «ασπρόμαυρων» να έρχεται -ως είθισται- οδικώς από τη Θεσσαλονίκη.

