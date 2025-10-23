«Ασπρόμαυρη» εκστρατεία στη Γαλλία - Πόσοι φίλοι του ΠΑΟΚ υπολογίζονται στη Λιλ

Η πόλη της Βόρειας Γαλλίας έχει αρχίσει να «γεμίζει» από φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν «βροντερό παρών» στις κερκίδες του εντυπωσιακού γηπέδου της Λιλ.
Ένα γήπεδο 50.000 θεατών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για περίπου 3.000 «ασπρόμαυρους», με τους περισσότερους να έρχονται από την κοντινή Γερμανία, καθώς το Λιλ βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο.
- Το SDNA στη Λιλ για το μεγάλο ματς του ΠΑΟΚ: Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του βορρά και ο... λατρευτός Ζιρού! (pics)
Άλλωστε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εξάντλησαν τα πρώτα εισιτήρια με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να εξασφαλίζει λίγα ακόμα για τις ανάγκες των φιλάθλων της.
Μία (ακόμα) εκδρομή και πολλά χιλιόμετρα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, λίγες μέρες μετά το πολύ μακρινό ταξίδι στο Βίγκο, με κάποια μερίδα των «ασπρόμαυρων» να έρχεται -ως είθισται- οδικώς από τη Θεσσαλονίκη.