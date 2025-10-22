Το εντυπωσιακό «Πιερ Μορουά», που ρίχνεται στη... μάχη ο ΠΑΟΚ (pics/vids)

Το SDNA βρίσκεται στη Λιλ και σας παρουσιάζει το εντυπωσιακό «Πιερ Μορουά», στο οποίο αύριο (23/10 22:00) ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα - Αποστολή στη Γαλλία

Ένα γήπεδο υπερσύγχρονο, το οποίο χτίστηκε-εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2012, με... φόντο τους αγώνες του EURO του 2016, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Γαλλία.

Το κόστος κατασκευής εκτιμάται περίπου στα 325 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει κάτι παραπάνω από 50.000 θεατές (50.186 για την ακρίβεια).

Χαρακτηριστικό είναι πως οι σουίτες μπορούν να φιλοξενήσουν 1.900 άτομα, ενώ οι θέσεις για εκπροσώπους του Τύπου είναι 326, εντυπωσιακά νούμερα, που αντιστοιχούν σε γήπεδο επιπέδου ευρωπαϊκής ελίτ..

Το SDNA βρίσκεται στην πόλη της Βόρειας Γαλλίας, δίνοντας το «παρών» στο γήπεδο της Λιλ, στο οποίο αύριο (23/10 22:00) η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει την... παρέα του Ολιβιέ Ζιρού.

Μάλιστα, η οροφή του γηπέδου θα παραμείνει κλειστή κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα αποφασιστεί αύριο (23/10) το πρωί αν θα ανοίξει για τις ανάγκες του αγώνα.

Δείτε τα πλάνα μέσα από την κάμερα του SDNA: