Το SDNA στο προπονητικό κέντρο της Λιλ - Το γήπεδο και η τοιχογραφία αφιερωμένη στον Αζάρ (pics/vid)

Το SDNA δίνει το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της Λιλ, στο οποίο «δεσπόζει» η τοιχογραφία του Εντέν Αζάρ, ενώ υπάρχει και γήπεδο με το όνομα του Βέλγου «θρύλου» - Αποστολή στη Γαλλία

Ο Εντέν Αζάρ αποτελεί ένα από τα «σύμβολα» στη σύγχρονη ιστορία της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να τον λατρεύουν όσο κανέναν άλλον τα τελευταία χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι πως τον Μάρτιο του 2024, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας «Domaine de Luchin» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, στην οποία το κεντρικό γήπεδο μετονομάστηκε σε «Εντέν Αζάρ», ενώ στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου υπάρχει και μία εντυπωσιακή τοιχογραφία του Βέλγου ποδοσφαιριστή.

Με 193 συμμετοχές, αποτελεί έναν εκ των σπουδαιότερων παικτών της Λιλ τα τελευταία χρόνια, με το SDNA να βρίσκεται στο «Domaine de Luchin» και να απαθανατίζει το πανέμορφο έργο του καλλιτέχνη C215.