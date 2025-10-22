Το SDNA στην πρόβα «τζενεράλε» της Λιλ - Τα... φώτα στον Ζιρού (pics/vids)

Η Λιλ διεξάγει την τελευταία της προπόνηση πριν τον αυριανό (23/10 22:00) αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με το SDNA να βρίσκεται εκεί - Τα «φώτα» στον Ολιβιέ Ζιρού - Aποστολή στη Γαλλία

Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και η Λιλ, σήμερα (22/10) κάνουν την... πρόβα τζενεράλε τους, με τον Μπρούνο Ζενεσιό να αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις για τον Γάλλο «σταρ», Ολιβιέ Ζιρού.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Γάλλων, η αντίπαλος του Δικεφάλου αναμένεται να παραταχθεί με αρκετές αλλαγές ελέω αποφόρτισης, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί αύριο (23/10) λίγο πριν την πρώτη σέντρα.

Το SDNA βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο «Domaine de Luchin», παρακολουθώντας από κοντά την τελευταία προπόνηση της Λιλ ενόψει ΠΑΟΚ.

Δείτε πλάνα μέσα από την κάμερα του SDNA: