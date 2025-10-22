Λιλ - ΠΑΟΚ: Ο... γνώριμος Μεϊτέ και ο σκόρερ Βιεϊρίνια

Άπαντες στον Δικέφαλο έχουν «ρίξει» το βλέμμα τους στο παιχνίδι απέναντι στη Λιλ, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη (23/10 22:00) στο εκθαμβωτικό «Πιερ Μορουά».
Ένα γήπεδο και ένας σύλλογος που «ξυπνάει» αναμνήσεις στον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος άνηκε στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ για παραπάνω από 4 χρόνια.
Ο 31χρονος Γάλλος χαφ μέτρησε συνολικά 41 συμμετοχές με την ομάδα της Λιλ και 1498 λεπτά συμμετοχής, έχοντας μεσολαβήσει και δύο δανεισμοί σε Οσέρ και Ζούλτε Βάρεγκεμ, στην οποία πήρε μεταγραφή τον Ιούλιο του 2017.
Το γήπεδο όμως που θα δοκιμαστεί η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, το «Πιερ Μορουά» των 50 χιλιάδων και πλέον θέσεων, θυμίζει ευχάριστες αναμνήσεις και στον «θρύλο» του Δικεφάλου, Αντρέ Βιεϊρίνια.
Ο Πορτογάλος πρώην ποδοσφαιριστής και νυν «κομμάτι» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον μακρινό Δεκέμβριο του 2014 είχε σκοράρει στο εν λόγω γήπεδο με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ.
Για την ιστορία, οι «Λύκοι» της Γερμανίας είχαν επικρατήσει εύκολα των Γάλλων με 0-3, με τον Βιεϊρίνια να «ανοίγει» το σκορ και τη Βόλφσμπουργκ να παίρνει το τρίποντο στον τότε όμιλο του Europa League.