Περό: «Γνωρίζουμε καλά τον ΠΑΟΚ - Δεν υπάρχει εύκολο ματς στην Ευρώπη»

Ο Γάλλος αμυντικός της Λιλ, Ρομέν Περό σχολίασε τις «παγίδες» του αυριανού (23/10 22:00) αγώνα με τον ΠΑΟΚ, μία ομάδα που, όπως δήλωσε, γνωρίζουν καλά - Αποστολή στη Γαλλία

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη, να επικεντρωθούμε σε μας», ήταν μερικά από τα λόγια του έμπειρου μπακ, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες της Λιλ στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Περό στην συνέντευξη Τύπου:

Για το ποια είναι η εντύπωση του για τις τρεις σερί αποκρούσεις του Οζέρ στην Ρώμη: «Φανταστικός! Έβγαλε τρία πέναλτι και αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα. Είναι ένας τερματοφύλακας και τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε έρθει σχεδόν μαζί με την ομάδα και προσαρμοζόμαστε μαζί. Γνωρίζει αγγλικά και τώρα μαθαίνει και γαλλικά, προσαρμόζεται πολύ καλά. Αυτό το ματς με την Ρόμα ήταν μια ανταμοιβή για αυτόν και έκανε φανταστική εμφάνιση, ήταν η πρώτη νίκη γαλλικής ομάδας στο Ολίμπικο και θα μείνει στην ιστορία».

Για την κατάσταση στην ομάδα αυτή την περίοδο και το αν υπάρχει κίνδυνος με τον ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα, κέρδισε την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι και είναι πρώτος στην βαθμολογία. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε εμάς. Η νίκη στην Ναντ μας έκανε καλό αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό το ματς με σοβαρότητα. Έχει έμπειρους παίκτες ο ΠΑΟΚ και είναι γνωστό πως δεν υπάρχουν εύκολα ματς στην Ευρώπη».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα: «Είμαι πολύ καλά. Με βοήθησαν όλοι, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Ειδικά αυτό που μπορώ να επισημάνω είναι ότι απολαμβάνω κάθε στιγμή στην Λιλ. Πάμε πολύ καλά ως ομάδα και εγώ είμαι πολύ καλά. μου αρέσει πολύ και η συνεργασία μου με τον προπονητή».

Για το αν θεωρεί ότι κρύβει παγίδες το ματς με τον ΠΑΟΚ και το αν υπάρχουν παίκτες που δεν έχει ξεχωρίσει από τον αντίπαλο: «Παγίδες δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ο ΠΑΟΚ είναι μια γνωστή ομάδα στην Ευρώπη, τους γνωρίζουμε. Έχει παίκτες διεθνείς σε καλές εθνικές ομάδες. Δεν είναι θέμα... παγίδων, θα είναι ένα σκληρό και δυνατό παιχνίδι. Πρέπει να δούμε εμείς τι θα κάνουμε στο γήπεδο και να εφαρμόσουμε ότι μας πει ο προπονητής. Στην Ευρώπη όλες οι ομάδες είναι καλές και εφόσον βρίσκονται εδώ σίγουρα θα κάνουν κάτι καλά».

Για το τι κάνει αυτή την ομάδα να έχει ανέβει και το πως το ζει ο ίδιος: «Εγώ ήρθα το καλοκαίρι αλλά έβλεπα την Λιλ και πέρσι. Μια πολύ καλή χρονιά πέρσι για την Λιλ που έφτασε μέχρι τους 8 στο Champions League, κέρδισε πολλές ομάδες. Φέτος αρχίσαμε πολύ καλά στο Europa League. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό mix νεαρών και έμπειρων παικτών. Έχουμε δεθεί πολύ και ο προπονητής έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό. Είμαστε ένα δυνατό σύνολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να κερδίζεις στην Ευρώπη και πρέπει να το πούμε και αυτό».

Για το αν αισθάνεται σημαντικός παίκτης στην ομάδα: «Έχω κάποια εμπειρία, αλλά υπάρχουν παίκτες με μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα. Και εγώ παίρνω εμπειρίες από άλλους και με εμπνέουν άλλα παιδιά μέσα στην ομάδα. Εγώ θέλω να δίνω το παράδειγμα στους νεαρότερους παίκτες και να παίζω στο 100% των δυνατότητων μου. Δεν είμαι από αυτούς που φωνάζει σε άλλους παίκτες, είμαι εδώ για τους βοηθήσω όλους».