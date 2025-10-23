«Επί ποδός» οι αστυνομικές αρχές της Λιλ - Δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ανέμων (pic)

Επί ποδός βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Λιλ, σε μία μέρα που οι κακές καιρικές συνθήκες «πρωταγωνιστούν», με τον δυνατό αέρα να... επικρατεί - Αποστολή στη Γαλλία

Ο γαλλικός βορράς και όχι μόνο πλήττεται τις τελευταίες ώρες από ισχυρή κακοκαιρία, με τη βροχή να πέφτει ασταμάτητα τις τελευταίες ώρες στη Λιλ, ενώ την κατάσταση «δυσχεραίνουν» οι δυνατοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα κυμαίνεται στους 12 βαθμούς κελσίου με την αίσθηση να πέφτει κατακόρυφα λόγω των ανέμων, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να εφιστά την προσοχή στους εκδρομείς του Δικεφάλου, οι οποίοι αναμένεται να είναι κοντά στις 3.000.

Γι ´αυτόν τον λόγο, η γαλλική αστυνομία έχει κάνει από τις πρώτες πρωϊνές ώρες την «εμφάνισή» της σε όλο το κέντρο της Λιλ, σε μια ημέρα αρκετά δύσκολη για όλους.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ, η οροφή του «Πιερ Μορουά» θα παραμείνει κλειστή λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που θα συνεχιστούν και τις ώρες του αγώνα.