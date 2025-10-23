MENU
Conference League: Δύσκολη αποστολή στην Αγγλία για ΑΕΚ Λάρνακας, ντέρμπι στη Ριέκα

Με ενδιαφέρον παιχνίδια συνεχίζεται η 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League - Τα παιχνίδια που κλέβουν την παράσταση.

Δεύτερη «στροφή» για την League Phase του Conference League, με την δυσκολότερη αποστολή να έχει ανατεθεί στην ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία ταξίδεψε στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα, η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αμπερντίν, ενώ ξεχωρίζει η αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ριέκα και Σπάρτα Πράγας στην Κροατία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

  • (19:45) ΑΕΚ - Αμπερντίν
  • (19:45) Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο
  • (19:45) Ντρίτα - Ομόνοια
  • (19:45) Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα
  • (19:45) Ριέκα - Σπάρτα Πράγας
  • (19:45) Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας
  • (19:45) Σκεντίγια - Σέλμπουρν
  • (19:45) Στρασβούργο - Γιαγκιελόνια
  • (19:45) Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο
  • (22:00) Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας
  • (22:00) Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
  • (22:00) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν
  • (22:00) Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ
  • (22:00) Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα - Νόα
  • (22:00) Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε
  • (22:00) Σάμσουνσπορ - Ντιναμό Κιέβου
  • (22:00) Σίγκμα Όλομουτς - Ράκοφ Τσεστόχοβα
  • (22:00) Χάμρουν Σπάρτανς - Λωζάνη  
