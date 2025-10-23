Conference League: Δύσκολη αποστολή στην Αγγλία για ΑΕΚ Λάρνακας, ντέρμπι στη Ριέκα

Δεύτερη «στροφή» για την League Phase του Conference League, με την δυσκολότερη αποστολή να έχει ανατεθεί στην ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία ταξίδεψε στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας.
Μετά την ήττα στην πρεμιέρα, η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αμπερντίν, ενώ ξεχωρίζει η αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ριέκα και Σπάρτα Πράγας στην Κροατία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
- (19:45) ΑΕΚ - Αμπερντίν
- (19:45) Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο
- (19:45) Ντρίτα - Ομόνοια
- (19:45) Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα
- (19:45) Ριέκα - Σπάρτα Πράγας
- (19:45) Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας
- (19:45) Σκεντίγια - Σέλμπουρν
- (19:45) Στρασβούργο - Γιαγκιελόνια
- (19:45) Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο
- (22:00) Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας
- (22:00) Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
- (22:00) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν
- (22:00) Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ
- (22:00) Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα - Νόα
- (22:00) Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε
- (22:00) Σάμσουνσπορ - Ντιναμό Κιέβου
- (22:00) Σίγκμα Όλομουτς - Ράκοφ Τσεστόχοβα
- (22:00) Χάμρουν Σπάρτανς - Λωζάνη