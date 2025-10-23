Conference League: Δύσκολη αποστολή στην Αγγλία για ΑΕΚ Λάρνακας, ντέρμπι στη Ριέκα

Με ενδιαφέρον παιχνίδια συνεχίζεται η 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League - Τα παιχνίδια που κλέβουν την παράσταση.

Δεύτερη «στροφή» για την League Phase του Conference League, με την δυσκολότερη αποστολή να έχει ανατεθεί στην ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία ταξίδεψε στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα, η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αμπερντίν, ενώ ξεχωρίζει η αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ριέκα και Σπάρτα Πράγας στην Κροατία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής: