Οι Λονδρέζοι έστησαν ένα μικρό πάρτι στο Στάμφορντ Μπριτζ (5-1) με κομπάρσο τον Αίαντα.

Το ποδόσφαιρο κάνει κύκλους, αλλά εδώ έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Η ομάδα που έκανε μόδα τους νέους παίκτες είχε κάτω από τα δοκάρια της έναν τερματοφύλακα 42 ετών (Πασβίρ) και έναν φορ που έκλεισε τα 33 του χρόνια (Βέγκχορστ).

Την ίδια στιγμή η Τσέλσι είχε τρεις σκόρερ στο ίδιο παιχνίδι κάτω των 19 ετών (Μαρκ Γκουιού, Εστεβάο, Τζορτζ) για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League!

Ο Άγιαξ δεν βλέπεται, περιφέρεται σαν φάντασμα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και έφτασε τις τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια με γκολ 1-11!

Η Τσέλσι διέλυσε τους Ολλανδούς με 5-1 και δεν έδειχνε τον δέοντα σεβασμό θα μπορούσε να τους είχε ρίξει ακόμα και 10 γκολ!

Η αποβολή του Τέιλορ (15’) τελείωσε τα πάντα από νωρίς σε ένα ακόμα βράδυ, όπου όλα κύλησαν στραβά.

Δύο γρήγορα γκολ από Μαρκ Γκουιού (18’) και Καϊσέδο (28’) τελείωσαν την σεμνή τελετή από νωρίς, παρότι ο Άγιαξ μείωσε με πέναλτι του Βέγκχορστ (33’).

Οι Ολλανδοί κατάφεραν να κάνουν δύο πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (!) και ισάριθμες εύστοχες εκτελέσεις από Έντσο Φερνάντες και Εστεβάο έφεραν το σκορ στο 4-1.

Ο Τζορτζ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα (48’), με τον Μαρέσκα να ρίχνει μέσα στην επανάληψη όλη την ομάδα νέων, κάτι που κράτησε τον δείκτη του σκορ στο… αξιοπρεπές 5-1.