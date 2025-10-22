Δύο γκολ του Τουρσουνίδη ήταν αρκετά για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Ακουρέιρι (0-2), με τον Δικέφαλο να φεύγει με... μισή πρόκριση από τη χιονισμένη Ισλανδία, κοιτώντας... Βαρσοβία.

Η επιστροφή στα… αστέρια μόνο εύκολη δεν αποδείχτηκε για τον Κυπελλούχο ΠΑΟΚ με την κλήρωση να μην του χαμογελάει.

Μακρινό, κουραστικό και επίπονο ταξίδι στη μακρινή Ισλανδία, απέναντι στην αδύναμη Ακουρέιρι, μία ομάδα που απέκλεισε τη Γιελγκάβα στον προηγούμενο γύρο.

Μία αναμέτρηση που άλλαξε γήπεδο και ώρα την τελευταία στιγμή, με τη χιονόπτωση να πέφτει κατά ριπάς και τον διαιτητή Μακεντόντσι να οδηγεί τις ομάδες σε «κλειστό» γήπεδο για τις ανάγκες της αναμέτρησης.

Ο Τουρσουνίδης «έλυσε» από νωρίς τον γρίφο

Μόλις στο 7’ ο ΠΑΟΚ έκανε τη ζωή του πιο εύκολη, με τον Γκιόκα να κλέβει, να δίνει στον Τουρσουνίδη, με τον μεσοεπιθετικό του Δικεφάλου να περνάει τους πάντες πριν σκοράρει για το 0-1.

Οι παίκτες του Πέτρου Τσιαπακίδη- ο οποίος απουσίαζε λόγω ίωσης, είχαν την συντριπτική κατοχή της μπάλας με το παιχνίδι να είναι μονόλογος.

Ο Κοσίδης επιχειρούσε συχνά πυκνά τα πόδια του από μακριά και στο 16ο λεπτό λίγο έλειψε να σκοράρει από τα 40 μέτρα.

Στο 33’ καταγράφηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο εκτός του γκολ. Ο Πολυκράτης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μπάλντε με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Δύο ακόμα «ασπρόμαυρες» φάσεις είχαν απάντηση από τον κίπερ Ινγκόλφσον με το 0-1 του ημιχρόνου να δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

0-2 και…. Next stop Poland

Σαν σε αντίγραφο. Στο 7ο λεπτό ο Τουρσουνίδης το 0-1, στο 7ο λεπτό του β´ ημιχρόνου ο ίδιος σκόρερ το 0-2. Ο Μπαταούλας προειδοποίησε στο 50’ με κεφαλιά και ο Τουρσουνίδης πήρε το ριμπάουντ δύο λεπτά αργότερα από όμορφη ατομική ενέργεια του Μύθου για το 0-2.

Ένα 0-2 που απλοποίησε την υπόθεση πρόκριση εν πολλοίς για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν απειλήθηκε στιγμή από τους Ισλανδούς.

Στο 69’ νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Μύθου από κοντά να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από άψογη σέντρα με το εξωτερικό του Μπάλντε.

Το τελευταίο 20λεπτο βρήκε τον ΠΑΟΚ να... κατεβάζει στροφές, να κάνει ροτέισον με τους Μπάλντε-Μύθου να αποχωρούν και τους Παπαδόπουλο-Γραββάνη να μπαίνουν στο γήπεδο, με τον Μπαταούλα σε μία ανύποπτη φάση να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα και το 0-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Πλέον, ο Κυπελλούχος ΠΑΟΚ επιστρέφει από τη μακρινή-χιονισμένη Ισλανδία, έχοντας τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης, υποδεχόμενος τους Ισλανδούς στις 5 Νοεμβρίου (17:30).

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μπελερής, Πολυκράτης, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Σνάουτσνερ, Γκιόκα, Τουρσουνίδης(90΄Αβράμπος), Αρετής, Μπάλντε(84΄Παπαδόπουλος), Μύθου (78΄Γραββάνης)