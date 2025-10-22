Στις 19:00 το Ακουρέιρι-ΠΑΟΚ σε «κλειστό» γήπεδο

Η χιονόπτωση... επιμένει, χαλώντας τα σχέδια τόσο της Ακουρέιρι αλλά κυρίως του ΠΑΟΚ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε για να φτάσει στη μακρινή Βόρεια Ισλανδία.
Το ματς, όπως ενημέρωσε η Ακουρέιρι, θα διεξαχθεί με νέα ώρα (19:00 ώρα Ελλάδος) αλλά και σε νέο γήπεδο, καθώς το «ανοιχτό» έχει καλυφθεί από χιόνι.
Το «Μπόγκιν» θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ, στην επιστροφή του στα... αστέρια, η οποία έχει περάσει από... 40 κύματα.
KA - PAOK FER FRAM Í BOGANUM KL. 16:00 Í DAG!— KA (@KAakureyri) October 22, 2025
UEFA hefur ákveðið að færa leik KA og PAOK í UEFA Youth League yfir í Bogann og verður leikurinn kl. 16:00. Frítt inn í boði Fjord Hotels en athugið að leikurinn verður ekki á Livey vegna tilfærslunnar #LifiFyrirKA pic.twitter.com/DQHngIOlar