Στις 19:00 το Ακουρέιρι-ΠΑΟΚ σε «κλειστό» γήπεδο

Νέα ώρα για το Ακουρέιρι - ΠΑΟΚ (19:00) και νέο... γήπεδο, καθώς θα διεξαχθεί στο «κλειστό» γήπεδο της ομάδας της Ισλανδίας.

Η χιονόπτωση... επιμένει, χαλώντας τα σχέδια τόσο της Ακουρέιρι αλλά κυρίως του ΠΑΟΚ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε για να φτάσει στη μακρινή Βόρεια Ισλανδία.

Το ματς, όπως ενημέρωσε η Ακουρέιρι, θα διεξαχθεί με νέα ώρα (19:00 ώρα Ελλάδος) αλλά και σε νέο γήπεδο, καθώς το «ανοιχτό» έχει καλυφθεί από χιόνι.

Το «Μπόγκιν» θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ, στην επιστροφή του στα... αστέρια, η οποία έχει περάσει από... 40 κύματα.