Η Κ19 του Ολυμπιακού δεν τα κατάφερε στην Βαρκελώνη απέναντι στην ανώτερη και πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η οποία πήρε σημαντικό προβάδισμα (3-0) από το πρώτο 25λεπτο και το διατήρησε μέχρι το φινάλε.

Οι Νέοι των Πειραιωτών ήξεραν ότι είχαν δύσκολο έργο απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά και την εν ενεργεία πρωταθλήτρια του UEFA Youth League από την οποία δέχθηκαν «καταιγισμό» τερμάτων (3-0) στο πρώτο 25λεπτο του αγώνα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Στους έξι βαθμούς παρέμεινε το σύνολο του Γιώργου Σίμου μετά τα μεγάλες νίκες απέναντι σε Πάφο και Άρσεναλ, το απόλυτο 3Χ3 και κορυφή για τους «μπλαουγκράνα».

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκε στους γηπεδούχους με τον Πρατς στο 3' να κάνει το πλασέ μέσα από την περιοχή και την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Χριστοδουλόπουλου. Πέντε λεπτά αργότερα ξανά ο Πρατς με ωραία ενέργεια και σουτ προσπάθησε να φανεί απειλητικός, όμως η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Στο 13' η Κ19 της Μπαρτσελόνα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στον αγώνα μετά από λάθος γύρισμα του Καρκατσάλη στον Χριστοδουλόπουλο, ο Γκερέρο έκλεψε τη μπάλα και σκόραρε για το 1-0. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους Νέους του Ολυμπιακού στο 18ο λεπτό, καθώς ο Γκορέν με ωραία ατομική ενέργεια και σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα των Πειραιωτών για το 2-0.

Barcelona U19 Takes the lead vs Olympiakos U19

Adrian Guerrero with the goal 1-0#UYL @ArsenKveFCB pic.twitter.com/Tuinhstxn6 — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) October 21, 2025

Έξι λεπτά μετά ο Γκορέν βρήκε ξανά δίχτυα για την ανώτερη και πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, μετά από ωραία ανάπτυξη και τελείωμα του νεαρού άσου. Στο 33' η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκερέρο από τα δεξιά, κατέληξε στην αγκαλιά του πορτιέρε του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια οι Πειραιώτες προσπάθησαν να κρατήσουν περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια τους, χωρίς όμως να απειλήσουν σοβαρά την εστία των Ισπανών. Η προσπάθεια του Μπερναμπέου στο 41' δεν βρήκε τον στόχο, ενώ το σουτ του Αλαφάκη για τους «ερυθρόλευκους» έφυγε πάνω από την εστία των «μπλαουγκράνα», στην πρώτη καλή στιγμή της ελληνικής ομάδας στο ματς.

Barcelona U19 doubles the lead vs Olympiakos U19 with Orian Goren Goal#UYL @ArsenKveFCB pic.twitter.com/qb5NjjcLvX — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) October 21, 2025

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Πρατς να ελίσσεται όμορφα, αλλά ο Χριστοδουλόπουλος τον σταμάτησε και έστειλε τη μπάλα κόρνερ. Οι Νέοι του Ολυμπιακού... απάντησαν στο 50' μετά από ωραία ανάπτυξη και τελείωμα του Κορτές που έφυγε λίγο άουτ, στην μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του Γιώργου Σίμου. Στα επόμενα λεπτά οι Ισπανοί επιχείρησαν να απειλήσουν από μακριά την εστία των φιλοξενούμενων, αλλά χωρίς να βρουν τον στόχο. Ο Γκερέρο στο 64' έπιασε το δυνατό σουτ από πλεονεκτική θέση, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Οι ποδοσφαιριστές της Κ19 του Ολυμπιακού ήταν σαφώς ανώτεροι στο δεύτερο μέρος και προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν τη μπάλα με σκοπό να βρουν μια καλή επίθεση. Οι πολλές αλλαγές των δύο ομάδων έριξαν τον ρυθμό της αναμέτρησης, αλλά η Μπαρτσελόνα ήλεγχε με άνεση το υπέρ της προβάδισμα. Στο 82' το σουτ του Φαρέ ήταν αρκετά άστοχο και δεν ανησύχησε τον Χριστοδουλόπουλο. Δύο λεπτά μετά ο Πρατς έφτασε μία... ανάσα από το 4-0, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι σε κόρνερ. Mέχρι το φινάλε της αναμέτρησης το σκορ δεν άλλαξε με την Μπαρτσελόνα να πετυχαίνει το 3Χ3 στην διοργάνωση και τον Ολυμπιακό να δέχεται την πρώτη του ήττα στη σεζόν, μετά τις μεγάλες νίκες απέναντι σε Πάφο (4-0) και Άρσεναλ στο Λονδίνο (1-2).

Μπαρτσελόνα Κ19 (Πολ Πλάνας): Μπονφίλ, Βίκτορ (62΄ Τεσιντόρ), Γκαρίμπα, Κουένσα, Μπερναμπέου (46΄ Φαρέ), Γκόρεν (78΄ Τομάς), Πέδρο (62΄ Βιγιάρ), Γιουνιέντ (72΄ Τουνκάρα), Κλάιφερτ, Γκερέρο, Πρατς.

Ολυμπιακός Κ19 (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς, Καρκάτσαλης, Θεοδωρίδης (68΄ Βασιλακόπουλος), Χαμζά, Φίλης (46΄ Πλις, 68΄ Σιώζιος), Λιατσικούρας, Κότσαλος (25΄ Κολοκοτρώνης), Κορτές (77΄ Τζαμαλής).

Το πλήρες πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στο UEFA Youth League:

17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός - Πάφος 4-0

1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

