Στη Βαρκελώνη για το 3 στα 3 οι Νέοι του Ολυμπιακού

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται και η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι (13:00, CosmoteSport 2) την Μπαρτσελόνα, για την αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League.

Οι Πειραιώτες μετρούν ήδη δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη φετινή διοργάνωση, καθώς στην πρεμιέρα είχαν επιβληθεί της Πάφου με 4-0 στο Ρέντη, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική πήραν σπουδαία νίκη στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ με 2-1. Το έργο της ομάδας του Γιώργου Σίμου κόντρα στους παίκτες της Μασία είναι πιο δύσκολο, όμως στόχος είναι το θετικό αποτέλεσμα.

Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ματς με την Μπαρτσελόνα συμμετέχουν οι: Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Πλις, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας και Αβραμούλης.

