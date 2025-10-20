Έτοιμοι για Μπαρτσελόνα οι Νέοι του Ολυμπιακού

Η Κ19 του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League (21/10, 13:00).

Η σχετική ενημέρωση των Πειραιωτών:

«Στη Βαρκελώνη βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία αντιμετωπίζει την Barcelona για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League, την Τρίτη 21/10, 13:00 ώρα Ελλάδας.

Οι Πειραιώτες μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη φετινή διοργάνωση, καθώς στην πρεμιέρα είχαν επιβληθεί της Πάφου με 4-0 στο Ρέντη, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική πήραν σπουδαία νίκη στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ με 1-2.

Οι Νέοι του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν σήμερα (20/10) την τελευταία τους προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι, η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις της «La Masia».

Σίμος: «Αντιμετωπίζουμε κάθε αντίπαλο με στόχο τη νίκη»

Στη νοοτροπία και το πάθος που χαρακτηρίζουν τον Ολυμπιακό στάθηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού, Γιώργος Σίμος, λέγοντας πως εκείνος και οι παίκτες του αντιμετωπίζουν κάθε αντίπαλο με στόχο τη νίκη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Μπροστά μας έχουμε τον τρίτο αγώνα για το UEFA Youth League, αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο που το ότι έχει κερδίσει τα περισσότερα τρόπαια στο θεσμό με τελευταίο το περσινό δείχνει τη δυναμική του, αλλά όπως έχω πει και στους προηγούμενους αγώνες ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σπουδαία πράγματα σε αυτή τη διοργάνωση με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στη Μίλαν.

Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο σεβασμό αλλά ταυτόχρονα υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις μέσα από τις οποίες μεγαλώνουν και τα κίνητρα μας ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε αντίπαλο με στόχο τη νίκη.

Το να αντιμετωπίζεις και να ανταγωνίζεσαι δυνατούς αντιπάλους είναι αυτό που σε κάνει να ανεβαίνεις επίπεδο και αύριο έχουμε μια δυνατή πρόκληση προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε έτοιμη να τη διεκδικήσουμε με το πάθος και τη νοοτροπία που χαρακτηρίζουν τα χρώματα του Ολυμπιακού».