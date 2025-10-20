Το... La casa de papel του Άγγελου Ποστέκογλου

Η ήττα 0-3 από την Τσέλσι ήταν το «κύκνειο άσμα» του Ελληνοαυστραλού μάνατζερ στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά από 39 μέρες παρουσίας. Παράλληλα, ήταν η δεύτερη απόλυσή του μέσα σε τέσσερις μήνες, συγκεντρώνοντας ένα εξαιρετικό ποσό μέσα από τις αποζημιώσεις του!

Η είδηση της απόλυσης του Άγγελου Ποστέκογλου ήταν, μάλλον, αναμενόμενη, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν σημείωσε νίκη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια σε επίπεδο Premier και Europa League, χάνοντας πολύτιμο έδαφος από νωρίς (18η θέση με 5 βαθμούς), ενώ η Σουόνσι της Championship φρόντισε για τον αποκλεισμό της από το Carabao Cup.

🚨 Tottenham will have to pay head coach Ange Postecoglou £4m in compensation if they decide to sack the 59-year-old.



(Source: @TeleFootball) pic.twitter.com/H5KHL7mm73 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 6, 2025



Η θητεία του στο «City Ground» διήρκησε 39 ημέρες, η απομάκρυνσή του μπορεί να χαρακτηριστεί άδικη, όπως αυτή από την Τότεναμ στις αρχές Ιουνίου μετά την κατάκτηση του ιστορικού Europa League για τους Λονδρέζους, όμως ο τραπεζικός του λογαριασμός αναμένεται να «φουσκώσει» κατά 13 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε τέσσερις μήνες!

Η «Telegraph» είχε αποκαλύψει πως οι «Σπερς» έδωσαν κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ στον 60χρονο προπονητή για να βγει από το συμβόλαιό του, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από το Νησί, μετά το νέο «διαζύγιο», αναφέρουν ότι η Νότιγχαμ θα τον αποζημιώσει με 7 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά και το «Χ» είχε την τιμητική του μετά από αυτή την εξέλιξη:

Postecoglu looked absolutely delighted yesterday after getting a £7 Million payout after just 8 games 😆 pic.twitter.com/HB62QY2oo9 — Aidan (@AidanMclean) October 19, 2025

Postecoglou (big Ange)



Two years' worth of pay for just a month's effort.



A legendary play pic.twitter.com/V0qB4L5srX — яι¢к ✪ 💛🐕 (@rick_shares) October 18, 2025