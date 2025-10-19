Έτσι επήλθε το διαζύγιο με Ποστέκογλου…

Το Athletic αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες μετά την απόφαση της Νότιγχαμ Φόρεστ να διακόψει την συνεργασία της με τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Μόλις 10 λεπτά μετά την λήξη του εντός έδρας 0-3 από την Τσέλσι, ο Άγγελος Ποστέκογλου ενημερώθηκε για την απόλυση του, όπως αποκαλύπτει το Athletic.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνθρωπος που τον ενημέρωσε ήταν ο Γιώργος Συριανός, ο οποίος εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή και ο οποίος είχε έναν πολύ σύντομο διάλογο μαζί του.

Ο Ποστέκογλου μόλις ενημερώθηκε για την εξέλιξη μπήκε στα αποδυτήρια της Νότιγχαμ Φόρεστ και είχε έναν σύντομο διάλογο με τους παίκτες. Τους είπε ότι αισθανόταν λυπημένος που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο για αυτούς, ενώ τους ευχήθηκε καλή επιτυχία για την υπόλοιπη σεζόν.

Ο Ποστέκογλου ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και δεν πήγε καν στην συνέντευξη τύπου, αλλά έφυγε μόνος του, με το δικό του αυτοκίνητο από το «City Ground», δίχως να μιλήσει σε κάποιον άλλον.

Σύμφωνα με το Athletic ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε αποχωρήσει μία ώρα νωρίτερα από το γήπεδο και φέρεται να αποχώρησε από την θέση του στις εξέδρες αμέσως μετά το 0-2 από την Τσέλσι στο ξεκίνημα της επανάληψης.