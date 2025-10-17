Ξέσπασε ο Τότι: «Με ανάγκασαν να σταματήσω από την Ρόμα, έκλαιγα για εβδομάδες»

Ο Φραντσέσκο Τότι άνοιξε ξανά την καρδιά του, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της πιο δύσκολης περιόδου της ζωής του, όταν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη δράση πριν από οκτώ χρόνια.

Σε συνέντευξή του, ο θρύλος της Ρόμα κατηγόρησε ευθέως τη διοίκηση και τον τότε προπονητή Λουτσιάνο Σπαλέτι, λέγοντας πως εκείνοι τον ώθησαν με το ζόρι στην απόσυρση.

«Κατά τη γνώμη μου, ο Σπαλέτι ήρθε το 2016 με σκοπό να με κάνει να αποσυρθώ, με τη στήριξη του συλλόγου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος σε σχέση με τον προπονητή που γνώριζα το 2005. Ίσως πίστευε ότι εγώ είχα προκαλέσει την απομάκρυνσή του όταν ήρθε ο Ρανιέρι, κάτι που δεν ισχύει», αποκάλυψε ο Τότι.

Ο 49χρονος Ιταλός εξήγησε πως μια μέρα άνθρωποι της διοίκησης πήγαν σπίτι του για να τον ενημερώσουν ότι το επόμενο ντέρμπι θα ήταν το τελευταίο του.

«Δεν είμαι ανόητος, ήξερα πως αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να σταματήσω. Αλλά τότε ένιωθα καλά, μπορούσα να συνεχίσω. Ίσως η Ρόμα με απογοήτευσε περισσότερο και από τον Σπαλέτι. Είπα ότι θα έπαιζα ακόμη και δωρεάν, μόνο για τη φανέλα».

Ο «Capitano» της Ρόμα δεν έκρυψε τη συγκίνησή του περιγράφοντας τις πρώτες εβδομάδες μετά το αντίο του στα γήπεδα:

«Ένιωθα χαμένος. Έκλαιγα κάθε μέρα για τρεις εβδομάδες, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουν ψυχρός με όλους, ξαναδιάβαζα την αποχαιρετιστήρια επιστολή μου και δάκρυζα ξανά. Ήταν σαν ένα παιδί να αποχωρίζεται τη μητέρα του».

Ο Τότι κατέληξε λέγοντας πως, παρά τον πόνο και την πίκρα εκείνης της εποχής, παραμένει περήφανος για όσα έζησε:

«Ήταν το τέλος ενός ονείρου, αλλά και η αρχή ενός άλλου. Ό,τι κι αν έγινε, η Ρόμα θα είναι πάντα το σπίτι μου».