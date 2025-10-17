Ένταση στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα πριν τον Ολυμπιακό – Ρήξη Φλικ με τη διοίκηση λόγω Γιαμάλ

Λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League, η Μπαρτσελόνα ταλανίζεται από εσωτερικές εντάσεις, με επίκεντρο τον Λαμίν Γιαμάλ και τη στάση του προπονητή Χάνσι Φλικ απέναντι στη διοίκηση.

Σύμφωνα με τα καταλανικά μέσα «El Nacional» και «Cadena Ser», η σχέση του Φλικ με τη διοίκηση έχει διαταραχθεί έπειτα από ένα πειθαρχικό περιστατικό που αφορά τον 17χρονο σταρ. Ο Γιαμάλ φέρεται να έφτασε καθυστερημένος στην προπόνηση της παραμονής του αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) την 1η Οκτωβρίου, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γερμανού τεχνικού.

Γνωστός για την αυστηρή του πειθαρχία, ο Φλικ αποφάσισε να τιμωρήσει τον νεαρό άσο αφήνοντάς τον εκτός βασικής ενδεκάδας απέναντι στους Παριζιάνους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα άσκησε πίεση ώστε ο Γιαμάλ να ξεκινήσει βασικός. Ο στενός συνεργάτης του προέδρου Ζοάν Λαπόρτα, Αλεχάντρο Ετσεβαρία, φέρεται να παρενέβη ζητώντας από τον αθλητικό διευθυντή Ντέκο να επηρεάσει την τελική απόφαση του Φλικ — κάτι που τελικά συνέβη, με τον Γιαμάλ να παίρνει φανέλα βασικού παρά τη σχετική τιμωρία.

Η στάση αυτή θεωρήθηκε από τον Φλικ ευθεία παρέμβαση στο έργο του, προκαλώντας ένταση στις σχέσεις του με τα υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου. Όπως αναφέρουν ισπανικά ρεπορτάζ, ο Γερμανός δεν εξοργίστηκε τόσο με τον Γιαμάλ, όσο με το γεγονός ότι η διοίκηση αμφισβήτησε ανοιχτά την εξουσία του στα αποδυτήρια.

Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι «το θέμα θεωρείται λήξαν». Το περιβάλλον του Γιαμάλ, μάλιστα, αρνήθηκε κάθε κατηγορία περί απειθαρχίας, κάνοντας λόγο για υπερβολές των ΜΜΕ.

Ο νεαρός Ισπανός παραμένει εκτός δράσης από τον αγώνα με την Παρί λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει σύντομα. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα είναι διαθέσιμος τόσο για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Χιρόνα (18/10, 17:15) όσο και για τη συνάντηση με τον Ολυμπιακό στο Champions League (21/10, 19:45), πριν το μεγάλο «Clasico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη εβδομάδα.