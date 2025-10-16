Αποκαλύψεις για τον Βινίσιους: «Μου έστελνε συνεχώς γυμνές φωτογραφίες»

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται και πάλι ο Βινίσιους Τζούνιορ, αυτή τη φορά για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.

Οι πρώην σύντροφοί του, Άνα Σίλβα και Βιρτζίνια Φονσέκα, προχώρησαν σε αποκαλύψεις για την προσωπική τους ζωή με τον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, μιλώντας ανοιχτά για το ερωτικό τρίγωνο που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους.

Η Άνα Σίλβα, μοντέλο από τη Βραζιλία, περιέγραψε τη σχέση της με τον Βινίσιους ως απογοητευτική, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. «Ο Βινίσιους σκέφτεται μόνο το σεξ. Μου αρέσει να συζητάω όταν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πούμε, αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος μιλάει συνέχεια για βρώμικα πράγματα. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα αποκάλυψε ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής της έστελνε διαρκώς γυμνές φωτογραφίες, κάτι που την ενόχλησε ιδιαίτερα.

Η Σίλβα ήταν και εκείνη που έκανε λόγο για παράλληλη σχέση του Βινίσιους, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ερωτικού τριγώνου με τη Βιρτζίνια Φονσέκα. Η τελευταία είχε ταξιδέψει στην Ισπανία για να τον δει από κοντά και είχε παρευρεθεί και σε αγώνα στο «Μπερναμπέου». Όταν όμως αντιλήφθηκε την κατάσταση και είδε τα μηνύματα του Βινίσιους με την Άνα, ζήτησε εξηγήσεις και αποστασιοποιήθηκε. Μάλιστα, δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου έκαναν λόγο και για τρίτο πρόσωπο στη ζωή του ποδοσφαιριστή.

Ο ίδιος ο Βινίσιους, σε δημόσια τοποθέτησή του για την υπόθεση, αναφέρθηκε με σεβασμό στη Βιρτζίνια Φονσέκα, λέγοντας:

«Δεν ήμασταν ακόμη επίσημα ζευγάρι, αλλά υπήρχε μια ειλικρινής σύνδεση. Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι υπήρξα απρόσεκτος, ότι δεν αντέδρασα σωστά και ότι την απογοήτευσα».



Ο Βραζιλιάνος πρόσθεσε ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να σκεφτεί και να αναγνωρίσει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον τρόπο που θέλει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις του στο μέλλον.