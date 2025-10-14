Champions League: Ο κάτοχος του τροπαίου θα ανοίγει τη σεζόν

Αλλαγές χωρίς τέλος στο Champions League. Από τη σεζόν 2027/28, η εναρκτήρια βραδιά της νέας φάσης των ομίλων (League Phase) θα ξεκινά με τον πρωταθλητή της προηγούμενης χρονιάς.

Η UEFA θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει περισσότερη λάμψη στην έναρξη της διοργάνωσης, να κατανεμηθούν καλύτερα οι αγώνες, αλλά και να αυξηθεί η τηλεθέαση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη αγωνιστική της League Phase που δεν συμπίπτει χρονικά με Europa ή Conference League θα διεξάγεται σε τρεις ημέρες.



Την Τρίτη, ο κάτοχος του τροπαίου θα ανοίγει την αυλαία της διοργάνωσης. Τις δύο επόμενες μέρες, θα αγωνίζονται οι υπόλοιπες ομάδες. Η νέα αυτή πρακτική θα ισχύει μόνο για την πρώτη αγωνιστική κάθε σεζόν.