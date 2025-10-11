ΜΜΕ Ρουμανίας: Προπονήθηκε κανονικά ο Μαρίν!

Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων επέστρεψε ο Ραζβάν Μαρίν κάτι που σημαίνει πως η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε είναι καθαρή, με τα ρουμανικά ΜΜΕ να αναρωτιούνται για ποιο λόγο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αποφάσισε να τον θέσει εκτός μάχης του αγώνα της Κυριακής (12/10) με την Αυστρία, από την στιγμή που δεν είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Η ιστοσελίδα «gsp» παρουσιάζει αναλυτικό ρεπορτάζ από την σημερινή προπόνηση σημειώνοντας πως ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ με τις 70 συμμετοχές με το εθνόσημο, που αποτελεί και έναν εκ των αρχηγών της εθνικής Ρουμανίας, παρ’ ότι του γνωστοποιήθηκε πως δεν θα υπολογίζεται, επέστρεψε σήμερα στο αθλητικό κέντρο (μετά προφανώς τις εξετάσεις που έκανε) και συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα με τους συμπαίκτες του.

Τα ΜΜΕ Ρουμανίας, εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό του για τη διαχείρηση Λουτσέσκου καθώς τονίζουν ότι ο Μαρίν, είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την εθνική ομάδα - και πιθανότατα θα φορούσε και το περιβραχιόνιο την Κυριακή - κάτι που σημαίνει πως ο ομοσπονδιακός προπονητής θα έπρεπε να κάνει υπομονή για να δει πρώτα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η ιστοσελίδα «gsp», αναδημοσιεύει επίσης τις δηλώσεις του πατέρα του Μαρίν ο οποίος - όπως διαβάσατε νωρίτερα - αποκάλυψε πως ο γιος του, έλειψε μόνο από μια προπόνηση και όχι από τις προπονήσεις όλης της εβδομάδας όπως ισχυρίστηκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ το εν λόγω ρεπορτάζ καταλήγει και σημειώνει πως ο Μαρίν, αν μείνει εκτός από τον αγώνα με την Αυστρία, τότε πιθανόν στο μέλλον, θα το σκεφτεί εάν θα ξανααγωνιστεί με την εθνική ομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια υπόθεση αρκετά μπερδεμένη με τους Ρουμάνους να εκφράζουν τις ενστάσεις τους για τον χειρισμό του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Το μόνο δεδομένο είναι πως ο Μαρίν είναι απολύτως εντάξει και αυτό προφανώς αποτελεί ευχάριστο νέο για την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς εν όψει επανέναρξης.